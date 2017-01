HS: Jari Tervo jättää Uutisvuodon

Kirjailija Jari Tervo jättää Ylen Uutisvuoto-tv-ohjelman tämän kevään jälkeen, uutisoi Helsingin Sanomat. TV1-kanava näyttää kesäkuun alussa viimeisen jakson, jossa Tervo on mukana.

Tervo kertoo lehdelle, että 19 vuotta missä tahansa työssä on hänen mielestään aivan riittävä aika. Uutisvuoto alkoi Suomessa vuonna 1998, ja Tervo on ollut mukana alusta asti. Ohjelman muut alkuperäiset ruutukasvot olivat Peter Nyman ja Tommy Tabermann.

Ohjelma perustuu Britannian BBC:n Have I Got News for You -formaattiin. Viime vuonna yksittäinen Uutisvuoto-jakso tavoitti parhaimmillaan yli miljoona katsojaa.

HS:n tietojen mukaan Yle on jo vuosia säännöllisesti kilpailuttanut eri tuotantoyhtiöitä tekemään Uutisvuodolle korvaavaa formaattia, mutta tuloksetta. Näin myös Tervo sanoo ymmärtäneensä.

