Hittisarja kahmi Emmy-palkintoja – The Handmaid's Talen miestähti varoittaa raiskauksen kulttuurista

Viidellä Emmyllä palkitun tv-sarjan miesnäyttelijä Joseph Fiennes kehotti Lännen Median haastattelussa puolustamaan demokratiaa ja naisten oikeuksia.

Fiennes puhui toimittaja Tuulia Rautiolle alkukesästä. Hänen mielestään The Handmaid's Talen pääviesti on, että oman äänensä puolesta on pidettävä meteliä.

Orjatar makaa pariskunnan sängyllä hievahtamatta. Seremonia, jossa hedelmätön vaimo pitää orjatarta sylissään ja mies siittää tämän, on ohi. Onko tässä tv-historian omituisin seksikohtaus?

– Se kaikki on omituista. Gileadin kulttuuri on raiskauksen kulttuuria, puuskahtaa The Handmaid's Tale -sarjan näyttelijä Joseph Fiennes.

Kuvitteelliseen yksinvaltaiseen ja teokraattiseen valtioon, Gileadiin, sijoittuva The Handmaid's Tale on yksi tämän hetken puhutuimmista tv-sarjoista. Suomessa HBO Nordicilla pyörivä hittisarja on lähitulevaisuuteen sijoittuva dystopia, jossa Yhdysvallat on sisällissodan kourissa ja naiset on orjuutettu synnytyskoneiksi valtaapitäville.

Miespääosaa näyttelevän Joseph Fiennesin mukaan järkyttävintä koko tarinassa on se, että kaikki kamaluus, mikä sarjassa tapahtuu, on tapahtunut joskus jossain. Niin alkuperäisteoksen kirjoittaja kanadalainen Margaret Atwood on kertonut. Mitään kauheuksista ei ole kirjailijan mukaan tarvinnut valitettavasti keksiä.



Sarja kuvattiin ennen Donald Trumpin valintaa Yhdysvaltain presidentiksi, mutta muiden muassa naispääosan esittäjä Elisabeth Moss (Mad Men, Top of the Lake) on hämmästellyt, kuinka pelottavan ajankohtaiseksi sarja sen vuoksi tuli.

Sarja perustuu Atwoodin samannimiseen bestselleriin, joka ilmestyi jo vuonna 1985. Siitä on tullut ikoninen feminismikirja, vaikka kirjailija itse pitää sitä enemmän diktatuurin kuvauksena.

Tarinaan olennaisesti kuuluva latinankielinen lause "Nolite te bastarde carborundorum" eli vapaasti käännettynä "Älä anna paskiaisten murskata sinua" on muodostunut naisten oikeuksien symboliksi. Lause nähtiin muun muassa naisten marssien kylteissä heti Donald Trumpin valinnan jälkeen.

– On hienoa nähdä satojatuhansia naisia kaduilla eri puolilla maailmaa protestoimassa. Siitä kirjassa ja tässä sarjassa on juuri kyse.

Fiennesin mukaan tarina kehottaa ihmisiä pitämään kiinni oikeuksistaan, olemaan itsepäisiä ja sanomaan pelkonsa ääneen. Sillä jos ei tee niin, voi joku päivä herätä ilman ääntään.

– Demokratiamme on hauras.



Hillary Clinton käytti The Handmaid's Talen kuuluisaa lausetta puheessaan Planned Parenthoodin 100-vuotisjuhlassa toukokuun alussa muodossa "Never let them grind us down". Clinton kehotti tv-sarjaa siteeraten meitä nostamaan katseemme kännyköistämme ennen kuin on liian myöhäistä.

Sitaatti kuvaa hyvin sarjan kylmäävää kerrontaa siitä, kuinka nykytilanteesta voidaan päätyä Gileadin kaltaiseen diktatuuriin. Kuinka vaivihkaa maailma muuttuu yhden valtaapitävän joukon käsissä. Sarjassa pomo kiemurtelee naistyöntekijöidensä edessä, kun toimistoon on tullut sotilaita, jotka pakottavat irtisanomaan kaikki naiset. Pian naiset huomaavat, että heidän pankkitilinsäkin on jäädytetty.

– Oli hurjaa tietää koko ajan takaraivossaan, että kaikki tämä ei olekaan niin kaukaa haettua. Siinä on suoria viittauksia tämän päivän politiikkaan. Kaikki on toki esitetty Gilead-linssin läpi. Fundamentalismi on voimissaan ja sukupuolten välillä on valtavaa eriarvoisuutta, Fiennes sanoo.



Brittitähti antaa liukuhihnalta puhelinhaastatteluja HBO:n Espanjan toimistolta Madridista. Tv-sarjasta on tullut maailmanlaajuinen hitti, vaikka sen voi toistaiseksi nähdä vain suoratoistopalveluissa. Pohjois-Amerikassa sarjaa näyttää Hulu ja Euroopassa HBO.

– Olemme hyvin onnekkaita, kun sarja on otettu vastaan niin lämpimästi. Tarina merkitsee niin paljon, niin monille ihmisille, että siihen liittyy myös suuri vastuu. Jokainen lause pitää lunastaa Margaret Atwoodin fanien silmissä, Fiennes sanoo.

Palataanpa vielä alun seremoniaan, sillä se kertoo Fiennesin mielestä syyn sarjan suosioon.

– Se, miten näyttelijät, kirjoittajat, ohjaaja, editoijat ja kuvaajat ovat tehneet nämä arat kohtaukset. Se on kauhistuttavaa olematta raakaa. Sellaista haluaisin nähdä enemmänkin televisiossa.



Vahvat roolisuoritukset ovat eittämättä toinen syy suosioon. Joseph Fiennesin näyttelemä komentaja on mielenkiintoisen monitulkintainen hahmo, mutta sarjan ehdoton tähti on Elisabeth Moss. Hän näyttelee handmaid Offredia eli orjanaista.

Emmy-palkitut näyttelijät Ann Dowd, Elisabeth Moss ja Alexis Bledel juhlivat The Handmaid's Tale -sarjan menestystä gaalassa, joka pidettiin Los Angelesin Microsoft-teatterissa sunnuntai-iltana Yhdysvaltojen länsirannikon aikaa.

– En voisi olla puhelimessa kanssasi ja olla ylistämättä hänen taitojaan. Hänen tunteensa ovat täynnä nyansseja, ja kuinka älykäs ja hauska hänen hahmonsa sarjassa on! Hän on valo, joka loistaa keskellä kaiken Gileadin kamaluuden.

Elisabeth Moss kertoo Times-lehden haastattelussa näytelleensä kokonaan ilman maskeerausta. Ohjaaja oli halunnut, että jokainen pienikin värähdys ja punan nousu näkyisivät Mossin kasvoilta.

Fiennes toivoo, että tämä on Mossin suuri läpimurto.

– Hän on sen ansainnut. Hän on kaikesta lahjakkuudestaan huolimatta hyvin nöyrä ja kova tekemään töitä. Hän on kuvauspaikallakin aina ensimmäisenä ja viimeisenä.

Sarjasta tehdään myös toinen kausi, johon Fiennes valmistautuu jo kasvattamalla partaa.

– Palaan rakkaaseen työhuoneeseeni pelaamaan Scrabblea. Alan olla siinä jo mestari, tähti sanoo viitaten salaisiin pelihetkiin, joiden kautta komentaja yrittää luoda kaipaamaansa yhteyttä omaan orjattareensa.