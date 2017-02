Historiallinen Kalevala-ooppera saa kantaesityksensä Turussa

Turun Logomossa saa tiistaina maailman ensi-iltansa Die Kalewainen in Pochjola -ooppera, joka on suurisuuntaisin 1800-luvulla Suomessa sävelletty teos. Sitä ei kyetty aikanaan esittämään lainkaan.

Oopperan on säveltänyt 127 vuotta sitten Turussa työskennellyt saksalaisen kapellimestari Karl Müller-Berghaus. Libreton on tehnyt saksalainen F.W.O. Spengler. Kalevalaan perustuvan oopperan nimi on suomeksi käännettynä Kalevan väki Pohjolassa.

Rooleissa nähdään muiden muassa tenori Christian Juslin ja sopraano Johanna Rusanen-Kartano. Oopperan ohjaa Tiina Puumalainen. Turun filharmonista orkesteria ja Chorus Cathedralis Aboensista johtaa Leif Segerstam. Teoksen kantaesitys on kunnianosoitus 100-vuotiaalle Suomelle.