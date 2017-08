HIM esiintyy Oulussa joulun välipäivinä

Jäähyväiskiertueensa lokakuussa Pohjois-Amerikasta käynnistävä HIM saapuu myös Ouluun. HIM nousee Areena Oulun lavalle 28. joulukuuta.

HIMin perinteinen uudenvuodenaaton keikka Helsingin Tavastialla myytiin keskiviikkoaamuna loppuun. Yhtye soittaa loppuunmyydyn keikan lisäksi Helldone-jäähyväiskeikat myös Oulussa, Helsingin Jäähallissa, Seinäjoen Rytmikorjaamolla ja Tampereen Pakkahuoneella.

HIMin jäähyväiskiertue ulottuu 14 maahan ja useat keikat ovat jo loppuunmyytyjä. Jäähyväiskiertue käynnistyy 23. lokakuuta.

HIMin ura on kestänyt 26 vuotta. Yhtye on julkaissut kahdeksan studioalbumia ja neljä kokoelmalevyä, joita on myyty maailmanlaajuisesti yli kahdeksan miljoonaa kappaletta.

HIM on tehnyt suomalaista musiikkihistoriaa olemalla ensimmäinen ja ainoa suomalaisyhtye, jonka albumi on ylittänyt Pohjois-Amerikassa kultarajan (Dark Light, 2005).