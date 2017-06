Hailuodon Bättre Folkissa vieraileva Saara Turunen: "Teatteria luetaan joskus yhteiskunnallisemmin kuin romaania"

Saara Turunen

Vuonna 1981 syntynyt kirjailija, käsikirjoittaja ja ohjaaja.

Valmistunut Teatterikorkeakoulusta dramaturgiksi vuonna 2009.

Ohjannut ja käsikirjoittanut muun muassa näytelmät Puputyttö (2008, Teatterikorkeakoulu, Helsingin Kaupunginteatteri), Broken Hearts Story (2011, Q-teatteri) ja Tavallisuuden aave (2017, Q-teatteri).

Puputyttö on käännetty 12 kielelle, ja sitä on esitetty muun muassa Prahassa, Budapestissä, Barcelonassa ja Meksikossa.

Toinen ohjaus Broken Hearts Story (2011) on käännetty kahdeksalle kielelle. Sitä on esitetty muun muassa New Yorkissa.

Esikoisromaani Rakkaudenhirviö ilmestyi 2015, ja se sai Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon.

Saanut myös opetus- ja kulttuuriministeriön Suomi-palkinnon vuonna 2016 sekä Thalia-palkinnon vuonna 2017 teoksesta Tavallisuuden aave.

”Tällä hetkellä inspiroi”

Liv Strömquist – Kielletty hedelmä -sarjakuva

”Kirjallisuuspuolella minuun on tehnyt ison vaikutuksen ruotsalaisen Liv Strömquistin sarjakuva, jossa Strömquist käsittelee naisen sukupuolielintä, sitä halveksuntaa ja inhoa, jota siihen on aikojen saatossa järjestelmällisesti kohdistettu. Sarjakuvan luettuani ymmärsin, ettei tabuluonne johdu yksilöiden häpeästä vaan yhteiskunnallisista tapahtumista, jotka ovat johtaneet torjunnan ja inhon syntymiseen. Kaiken lisäksi sarjakuva on todella hauska!”

Silja Kejonen – Vihkilumen talo

”Oululaisen runoilijan Silja Kejosen kaunis ja omalaatuinen teos, jossa eletty elämä ja arjesta nousevat voimakkaat kuvat punoutuivat tosi mielenkiintoiseksi kokonaisuudeksi.”

Elokuvaohjaaja Selma Vilhunen

”Nauroin vedet silmissä, kun näin hänen lyhytelokuvansa Pitääkö mun kaikki hoitaa, ja siitä lähtien olen ollut Vilhusen suuri ihailija. Vilhusen elokuvat ovat hauskoja ja perin armollisia pientä ihmistä kohtaan. Olen todella iloinen, että hän on saavuttanut niin ison menestyksen paitsi Suomessa myös ulkomailla.”