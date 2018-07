Gösta Sundqvistin elämästä ja lauluista alkaa 20-osainen draama – kuvitteellinen Gösta Twitterissä

Itkisitkö onnesta? Tarina Gösta Sundqvistista

**** Gösta Sundqvist on tuttu luultavasti lähes kaikille suomalaisille. Kun Leevi and the Leavingsin kappaleet pyörähtävät soimaan, voi todeta, että ai jaa, tämäkin. Sundqvist sävelsi, sanoitti ja sovitti yhtyeen kappaleet. Hän myös lauloi.

Radioteatteri on tuottanut 20-osaisen sarjan Sundqvistista. Pääosassa on Antti Tuomas Heikkinen. Peter Lindholmin ohjaama ja käsikirjoittama sarja alkaa Sundqvistin nuoruudesta, johon kuului jalkapallo, koulu ja musiikki. Mikään ei ollut ongelmatonta.

Draama on toimiva muoto nostamaan esiin kipua ja onnea. Hyvä draama kertoo tarinaa niin, että kuulijaa kylmää ja kuumaa samaan tahtiin kuin päähenkilöäkin. Sundqvistin monimutkainen persoona nousee esiin jo ensimmäisessä pätkässä jalkapallopukuhuoneessa.

Sarjassa kuullaan paljon musiikkia, sillä kuvataan tunnelmaa tai viedään tarinaa eteenpäin. Osa lauluista aukeaa uudella tavalla, esimerkiksi jo ensimmäisessä jaksossa kuultava Kissanpentu.

"Sinä sytytit minut kuin savukkeen

Minä sinut kuin kynttilän"

Musiikki onkin tärkeä osa muusikosta kertovassa ohjelmassa. Ilman sitä henkilökuva jää vaille jotain sellaista, mitä ei pelkin sanoin voi kuvata, kuin granaattiomena ilman punaisia siemeniä.

Gösta Sundqvist myös yöradiossa, televisiossa ja Twitterissä

Heinäkuussa kuullaan myös melkein koko Gösta Sundqvistin tuotanto tästä illasta alkaen yöradion ensimmäisellä tunnilla kello 22–23.

Yle Teema & Fem näyttää tiistaina 3.7. klo 22.55 Gösta "Göde" Sundqvist -henkilökuvan. Samalla kanavalla nähdään Leevi and the Leavings -musiikkivideoita kello 23.30.

Kuvitteellista Göstaa voi seurata myös Twitterissä: Gösta twiittaa -tilillä @GTwiittaa.

