Golden Globe -gaalan tähdet astelevat punaisella matolla mustissa

Osa elokuva-alan Golden Globe -gaalaan osallistuvista tähdistä astelee tänä yönä mustissa gaalan punaiselle matolle.

Mustalla juhlavaatetuksella on tarkoitus osoittaa tukea seksuaalisen häirinnän uhreille. Pukeutumisprotestin aloitti satojen Hollywoodin naisvaikuttajien Time's Up -liike, joka tahtoo kitkeä häirinnän alalta.

Hollywoodissa ja viihdealalla rehottava häirintäkulttuuri nousi kuumaksi puheenaiheeksi seksuaalista häirintää näkyväksi tehneen #metoo-kampanjan myötä.

Gaalassa jaetaan kaikkiaan 25 palkintoa, joista 14 elokuville ja 11 televisiotuotannoille. Eniten ehdokkuuksia eli kaikkiaan seitsemän on kerännyt Guillermo del Toron ohjaama fantasiaelokuva The Shape of Water.