George Clooneylle myönnettiin kunnia-Cesar Pariisissa

Näyttelijä George Clooneylle palkittiin perjantaina Pariisissa elokuva-alan kunnia-Cesarilla elämäntyöstä. Yhdysvaltalaisnäyttelijä nosti kiitospuheessaan esille Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja varoitti, että vapautta täytyy puolustaa Trumpin virkakaudella.

Clooney kannatti Yhdysvaltain presidentinvaaleissa demokraattien ehdokasta Hillary Clintonia.

Myöhään perjantaina jaetuista palkinnoista parhaan naisnäyttelijän palkinnon vei ranskalainen Isabelle Huppert ja parhaan elokuvan pysti myönnettiin Huppertin tähdittämälle trillerille Elle.

Illan toinen suuri voittaja oli kanadalaisen Xavier Dolanin ohjaama It's Only the End of the World -draamaelokuva. Dolan voitti elokuvasta parhaan ohjaajan Cesarin ja parhaan miespääosan palkinnon vei elokuvan tähti Gaspard Ulliel.