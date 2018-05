Espoon modernin taiteen museolle Emmalle myönnettiin Vuoden museo -palkinto

Varoituksia voimassa!

Metsäpalovaroitus on voimassa koko maassa lukuun ottamatta Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kuntia. Ruohikkopalojen vaara on suuri seuraavissa Lapin kunnissa: Muonio, Kittilä, Sodankylä, Savukoski ja Enontekiö. Ruohikkopalojen vaara on suuri Pohjois-Lapissa.