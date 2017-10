Ennen vanhaan armeija marssi Intiössä - katso miten alue on muuttunut

Oulun kaupunginkirjastossa on avautunut Kasarmi ennen ja nyt -näyttely, jossa kuvataan Intiön kasarmin elämää. Vanhat kuvat ovat peräisin Puolustusvoimien arkistosta. Uudet kuvat on ottanut Luovin opiskelija Peetu Haipus. Ideana on ollut muodostaa kuvapareja, joissa näkyy se, että alueella eletään osittain saman kaltaista elämää kuin vuosikymmeniä sitten. Vanhan kuvan pariksi Haipus otti tuoreen kuvan samasta paikasta.

– Tämä on ollut mukava ja mielenkiintoinen homma. Tämä on samalla minun näyttötyö, kertoo av-viestinnän opintojaan lopetteleva Haipus.

Oulun keskustan kupeessa sijaitseva Intiö oli vuoteen 1999 saakka Puolustusvoimien varuskunta-alueena. Nykyisin vanha kasarmi on puistomainen alue, jossa on säilytetty vanhoja Puolustusvoimien käytössä olleita puurakennuksia. Tiloissa on tällä hetkellä muun muassa Ammattiopisto Luovin toimintaa.

Haipus itse oli mukana siinä, kun näyttelyyn valittiin vanhoja kuvia. Samalla mietittiin, miten vanhalle kuvalle saadaan rakennettua kuvapari.

Tuoreissa kuvissa esiintyy Luovin opiskelijoita sekä läheisen päivikodin lapsia. Kuvat otettiin tämän vuoden keväällä ja syksyllä. Haipuksen mukaan kuvaukset etenivät pääasiassa sujuvasti.

– Muutaman kerran kuvauksia piti siirtää säiden vuoksi, hän kertoo.

Katso kuvia kasarmin muutoksesta.

Kasarmi ennen ja nyt -valokuvanäyttely on Oulun kaupunginkirjaston näyttelytilassa 20.10–9.11.