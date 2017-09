Emmy-palkinnot jaettiin Los Angelesissa - politiikkaa ruotivat sarjat napsivat palkintoja

Yhdysvalloissa tv-viihteen parhaimmistolle jaetut Emmy-pystit ovat tänä vuonna menneet useille poliittisia aiheita ruotiville sarjoille. Palkintoja ovat käyneet poimimassa muun muassa Yhdysvaltain politiikalle irvaileva SaturdayNight Live -ohjema sekä Rouva varapresidentti -komediasarja.

SaturdayNight Live toi Emmyn muun muassa näyttelijä Alec Baldwinille. Yhdysvaltalainen Baldwin sai Emmyn parhaasta miessivuosasta komediasarjassa. Hän on näytellyt Yhdysvaltain politiikalle irvailevassa SaturdayNight Live -ohjemassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia.

- Uskon, että minun pitäisi sanoa, että vihdoin ja viimein herra presidentti, tässä on Emmy-palkintonne, Baldwin sanoi lavalla viitaten Trumpin valituksiin siitä, ettei hän ikinä saanut palkintoa Diili-sarjastaan.

Trump itse on reagoinut Baldwinin roolisuoritukseen pian presidentinvaalien jälkeen, kun hän sanoi Twitterissä, että olisi aika lopettaa "tylsän" sarjan tuottaminen. Trump sanoi tviitissään myös, ettei sarja ole hauska.

- AlecBaldwinin roolisuoritus haisee, Trump jatkoi.

Parhaan komediasarjan Emmy-palkinnon on voittanut puolestaan Rouva varapresidentti -sarja. Lisäksi sarjassa pääroolia näyttelevä Julia Louis-Dreyfus palkittiin myös parhaasta naispääosasta komediasarjassa. Hän rikkoi ennätyksen voittamalla palkinnon samasta roolista nyt kuudetta kertaa.

Parhaan draamasarjan Emmyn vei The Handmaid'sTale

Parhaan draamasarjan Emmy-palkinnon on voittanut The Handmaid'sTale.

Lisäksi sarjan tähti Elisabeth Moss on palkittu parhaasta naispääosasta draamasarjassa. Emmy oli ensimmäinen 35-vuotiaalle Mossille.

Emmy-palkinnon parhaasta miespääosasta draamasarjassa vei Sterling K. Brown. Hän voitti palkinnon roolisuorituksessaan This Is Us -sarjassa. Voitto oli toinen Brownille. Hän on aiemmin voittanut Emmyn sivuroolistaan The People vs. O.J. Simpson: American CrimeStory -sarjassa.

Ruotsalainen Alexander Skarsgård nappasi Emmyn parhaasta miessivuosasta minisarjassa tai tv-elokuvassa. Palkinto tuli ruotsalaisen taidonnäytteistä Big Little Lies -minisarjassa.

Yllätysvieras saapui arvioimaan Emmy-gaalan katsojamäärää

Politiikka näkyi myös Emmy-gaalan juonnoissa. Gaalassa koettiin yllätysvierailu, kun Valkoisen talon entinen lehdistöpäällikkö Sean Spicerosallistu gaalan juontajan Stephen Colbertin aloitusmonologiin. Spicer ilmaantui lavalle sen jälkeen, kun Colbert oli kysynyt, kuinka moni ihminen seurasi gaalaa.

- Tämä tulee olemaan suurin Emmy-yleisö. Sekä paikan päällä että ympäri maailmaa, Spicer sanoi lavalla.

Vitsillä viitattiin presidentti Trumpin virkaanastujaisten yleisömäärästä nousseeseen mediakohuun.

Spicer syytti vielä lehdistöpäällikkönä ollessaan mediaa virkaanastujaisiin saapuneen yleisömäärän aliarvioinnista. Hän sätti mediaa häpeälliseksi, vaikka ilmakuvat entisen presidentin Barack Obaman virkaanastujaisyleisöstä osoittivat, että väkeä oli paljon enemmän kuin Trumpin vastaavassa tilaisuudessa.

Los Angelesissa järjestettävä Emmy-gaala on jo 69. laatuaan.