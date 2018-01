Elokuva-arvio: Christopher Plummer tekee kidnappausdraamassa hienoa työtä – korvasi ahdisteluskandaalissa ryvettyneen Kevin Spaceyn

Elokuvat All The Money In The World, Yhdysvallat 2017.

Ohjaus: Ridley Scott.

Käsikirjoitus: David Scarpa perustuen John Pearsonin romaaniin.

Pääosissa: Michelle Williams, Mark Wahlberg, Christopher Plummer, Romain Duris, Charlie Plummer. Kesto 2 h 13 min. - Plaza & Star, Oulu.

Valitsipa hän lajityypikseen esimerkiksi sci-fin, historiallisen epookin tai rikosdraaman, sir Ridley Scottin visuaalinen pieteetti on aina selkeästi näkyvillä ja helposti tunnistettavissa.

All The Money In The World - jonka voisi kääntää sanonnalla .rahaa kuin roskaa. - on yksi viime aikojen kohutuimpia elokuvatuotantoja. Syynä on Hollywoodia parhaillaan riivaavat seksiskandaalit.

Oscar-palkitun tuottajan Harvey Weinsteinin ohella viihdemaailman parhaimpiin luonnenäyttelijöihin lukeutuva Kevin Spacey - Oscar-voittaja hänkin - on joutunut todelliseen myrskyn silmään lukuisien seksiahdistelusyytök­sien vuoksi.

Spacey jouduttiin korvaamaan tässä elokuvassa aivan viime metreillä kanadalaissyntyisellä näyttelijälegendalla, Oscar-voittaja Christopher Plummerilla.

Elokuva pohjautuuJohn Pearsonin kirjaan. Öljypohatta Jean Paul Getty (1892-1976) oli ensimmäinen miljardin Yhdysvaltain dollarin suuruisen omaisuuden kerännyt ihminen.

Tarina keskittyy seuraamaan hänen pojanpoikaansa John Paul Getty III:a (1956-2011) koskevaa kidnappausdraamaa, joka sai alkunsa Roomassa 10.7.1973. Pojanpoika oli tuolloin vasta 16-vuotias.

Koko draamasta teki erityisen huomionarvoisen pojan upporikkaan isoisän uppiniskainen vastahakoisuus maksaa italialaisten kidnappaajien vaatimaa lunnassummaa viisi kuukautta kestäneen tapauksen aikana.

Kidnapatun pojan (Charlie Plummer) epätoivoinen Gail-äiti (Michelle Williams) yrittää turhaan vedota appiukkoonsa (Christopher Plummer), joka on enemmän kiinnostunut mittaamattoman arvokkaiden taideaarteiden keräämisestä kuin lähisukulaisensa saamisesta turvallisesti takaisin.

Gail löytää ainoan liittolaisen J.P. Gettylle työskentelevästä entisestä CIA-agentista (Mark Wahlberg).

Kuten odottaa saattaa, Ridley Scott herättää 1970-luvun henkiin henkeäsalpaavan komeasti, kiitos suurelta osin pääkuvaajansa Dariusz Wolskin, lavastajansa Arthur Maxin ja puvustajansa Janty Yatesin.

Keskeinen näyttelijäkaarti on hyvin tehtävänsä tasalla.

Erityismaininnan ansaitsevat kuitenkin Kevin Spaceyn korvannut Christopher Plummer tunteettoman kitupiikin osassa ja Romain Duris Cinquanta-nimisenä kidnappaajana, joka yrittää auttaa kidnapattua poikaparkaa sen minkä pystyy.

Jotkut katsojat saattavat pitää elokuvaa hieman ylipitkänä. Alkupuolen turhan monet polveilevat takautumat saattavat myös hieman hankaloittaa eläytymistä itse tarinaan.

Kokonaisuutena viihdyttävä ja visuaalinen All The Money In The World on kuitenkin hieno paluu yhdelle elokuvamaailman suurimmista ohjaajamaestroista, joka ei suostu rauhoittavan tahtiaan edes 80 vuoden kypsässä iässä.

Juhani Nurmi