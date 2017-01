DocPointin vieraaksi tunnettuja ohjaajia

Helsingissä tämän kuun lopussa järjestettävän DocPoint -elokuvafestivaalin vieraaksi on tulossa kuuluisia ohjaajia. Yksi tunnetuimmista on norjalainen Paul S. Refsdal, jonka elokuva Dugma - The Button seuraa syyrialaisten itsemurhapommittajien elämää ennen tehtävän toteuttamista.

Helsinkiin saapuu myös amerikkalainen Graig Atkinson, jonka elokuva Do Not Resist käsittelee poliisin militarisoitumista ja mustiin kohdistuneen poliisiväkivallan seurauksia.

Nuoren polven eurooppalaistekijöistä Helsinkiin saapuvat puolalainen Michał Marczak ja saksalainen Carolin Genreith. Marczakin huuruinen urbaanin nuoruuden kuvaus All These Sleepless Nights on herättänyt runsaasti huomiota. Genreith on kuvannut keski-ikäisen isänsä rakkaudenkaipuuta ja suhdetta nuoreen thainaiseen elokuvassa Happy.