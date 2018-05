Theroux ja isku aivoihin

★★★★ Televisiotoimittaja voi dokumentteja tehdessään toimia kahdella tavalla. Hän voi hypätä mukaan tapahtumiin, olla yksi joukosta ja avata tuntojaan mahdollisimman paljon. Tätä metodia on esimerkiksi Arman Alizad soveltanut varsin hyvällä menestyksellä.

Louis Theroux on kelpo esimerkki toisen koulukunnan hemmoista. Theroux on hahmona jotenkin kroonisen ulkopuolinen joka tilanteessa, mutta juuri se on hänen vahvuutensa. On kyse sitten roolista tai aitoudesta, tämä mainio brittihujoppi voi kysyä keneltä tahansa mitä tahansa, koska naiivi tietämättömyys on luonnollinen rooli ihmiselle, joka ei ole koskaan omiensa joukossa. (Paras Theroux-hetki: Jossakin amerikkalaista vankilamaailmaa dokkarissa mies paukautti elinkautista istuvalle murhaajalle: "Miten sinä nyt sellaista menit tekemään?")

Tällä kertaa Louis on paljon arkisemman, mutta yhtälailla traagisen teeman parissa tutustuessaan erilaisista aivovammoista kärsiviin ihmisiin. Konsepti kuitenkin toimii: mies kyselee potilailta ja heidän omaisiltaan miltä tuntuu, kun yksilön elämä kääntyy ylösalaisin ja läheinen ihminen muuttuu aivan toisenlaiseksi, välillä vieläpä ikävämmäksi, ihmiseksi. He vastaavat, ja siinä se.

Joukkoon mahtuu niin hevosen selästä pudonnutta perheenäitiä kuin tuoreen ajokortin innoittamana hurjastellutta nuorukaista.

Ohjelman mukaan Theroux on viettänyt kuvattavien kanssa aikaa useita viikkoja, mitä pitää myös arvostaa.

TV2 torstai 24.5. klo 19.00