Bowielle postuumisti kaksi Brit Awards -palkintoa

Britanniassa musiikkilegenda David Bowie on saanut postuumisti kaksi Brit Awards -palkintoa. Hänet palkittiin keskiviikkoillan gaalassa parhaana brittiläisenä miesartistina, minkä lisäksi hänelle myönnettiin vuoden brittialbumin tunnustus levystään Blackstar.

Runsas vuosi sitten tammikuussa kuolleen Bowien viimeinen albumi Blackstar julkaistiin vain kaksi päivää ennen hänen kuolemaansa.

Vuoden brittiläisen naissooloartistin palkinnon sai Lontoossa nyt Emeli Sande.

Brittiyhtyeen tunnustuksen vei The 1975. Vuoden brittisingle oli Little Mixin Shout Out To My Ex.

Kansainvälisten naisartistien Brit Awardin vei Beyonce ja miesten puolella palkittiin kanadalainen Drake. Vuoden kansainvälinen yhtye oli yhdysvaltalainen A Tribe Called Quest. Kansainvälisestä menestyksestä palkittiin britti Adele.