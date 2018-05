Barack Obama sutkautti suomalaisista metallibändeistä, ja siitä se ajatus sitten lähti: nyt haetaan maan metallipääkaupunkia

Suomi lähtee markkinoimaan itseään yhä vahvemmin metallimusiikilla.

Ulkoministeriö on mukana muun muassa usean suomalaiskaupungin ja Tuska-festivaalin vetämässä Capital of Metal -projektissa, jossa etsitään Suomen metallipääkaupunkia. Ideana on, että suomalaiset metallibändit voivat käydä capitalofmetal.fi-sivustolle rekisteröitymässä siihen suomalaiskaupunkiin, jossa toimii. Sivusto avattiin tänään keskiviikkona.

Ulkoministeriö innostui muutaman metallialan tekijän ideasta havaittuaan, että suomalainen metallimusiikki on toiminut sisäänheittäjänä monelle Suomeen töihin tai opiskelemaan päätyneelle ulkomaalaiselle.

– Mielikuva jostain maasta syntyy usein kulttuurin ja urheilun henkilöiden kautta. Kulttuuripuolella näkyvin Suomi-lähettiläiden joukko on ollut ihan selkeästi metallibändit, sanoo ulkoministeriön maakuvatyön asiantuntija Meira Pappi Lännen Medialle.

Projektiin on lähtenyt etupäässä mukaan 10 kaupunkia eri puolilla Suomea, mutta Papin mukaan bändejä voi palveluun lisätä miltä paikkakunnalta tahansa.

Varsinainen "metallipääkaupunki", eli kaupunki, jossa bändejä on eniten, on määrä julkistaa juhannusviikolla ja esitellä Tuska-festivaalin yhteydessä kesä–heinäkuun vaihteessa.

Projektia vetää Mokoman kitaristi

Metallipääkaupunkia hakeva projekti on lähtenyt syvältä genren sisältä. Projektia johtaa Sakara-levy-yhtiön toimitusjohtaja ja Mokoma-yhtyeen kitaristi Tuomo Saikkonen, ja ideariihessä, jolla haluttiin parantaa alan tunnettuutta, oli mukana niin Tuska-metallifestivaali kuin Sony Music -levy-yhtiö.

– Meillä on kaikilla intressejä metallissa, sanoo Saikkonen.

Kimmokkeen antoi Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman lausunto toukokuussa 2016. Obama totesi Pohjoismaiden valtionpäämiesten vierailun yhteydessä "Suomessa olevan kenties maailman eniten metallibändejä asukkaita kohden".

– Lähdemme tavallaan todentamaan tätä.

Tavoitteena on samalla hyödyntää mainetta, jota bändit, kuten Nightwish, Children of Bodom ja H.I.M. ovat viime vuosituhannelta saakka kylväneet.

Ulkoministeriössä kerrotaan, että hanketta markkinoidaan esimerkiksi Latinalaiseen Amerikkaan ja lähetystöjen kautta Kaukoitään – siis alueiille, joissa Suomi-metalli menestyy muutenkin.

Varsinaista vienninedistämistä, jolla tavoitellaan vaikkapa suomalaisyhtyeille lisää keikkoja ulkomailla, ei projektiin silti kuulu.

– Kaikkea maakuvatyötä tehdään sitä kohden, että mielikuva Suomesta on positiivinen ja Suomi pysyy mielessä, sanoo Pappi.

"Tiukimmat genret elävät undergroundissaan"

Vaikka projektin tavoitteena on tavallaan todentaa Suomen metallibändien määrä, ei projektissa ole sen tarkemmin määritetty sitä, mikä oikein on metallia. Saikkosen mukaan riittää, jos bändi itse kokee sillä olevan "metallisydän". Tieteellistä totuutta ei siis kannata metallibändien määrästä odottaa. Saikkonen pitää myös mahdollisena, että alan puffaushanke voi joillekin olla liian valtavirtaa.

– Tiukimmat genret tietysti elävät undergroundissaan, eikä tämä sinne ulotu, elleivät halua ottaa asiaa omakseen, sanoo Saikkonen.