Ateneumin museonjohtaja Petterssonista Ruotsin Nationalmuseumin ylijohtaja

Ateneumin museonjohtaja Susanna Pettersson siirtyy Ruotsin Nationalmuseumin ylijohtajaksi. Pettersson lopettaa Ateneumissa kevään aikana ja aloittaa uudessa tehtävässään 1. elokuuta, Kansallisgalleria kertoo tänään.

Petterssonin nimitti uuteen tehtävään Ruotsin hallitus.

- On erittäin ilahduttavaa, että onnistuimme rekrytoimaan Susanna Petterssonin johtamaan museota uuteen kauteen, sanoo Ruotsin kulttuuriministeri Alice Bah Kuhnketiedotteessa.

- Pettersson on kansainvälisesti tunnustettu johtaja, jolla on perusteellinen esimieskokemus ja syvälliset akateemiset tiedot taidehistoriassa ja museologiassa. Lisäksi hänellä on laaja kansainvälinen verkosto, Bah Kuhnke sanoo.

Ministeri uskoo, että Ruotsin Nationalmuseum voi saavuttaa täyden potentiaalinsa Petterssonin johdolla.

Kansallisgallerian hallitus keskustelee Ateneumin uuden museonjohtajan rekrytoinnista seuraavassa kokouksessaan ensi maanantaina.

Linkki juttuun