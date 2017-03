Arvostelu: Sarjakuva-Finlandian voittaja Janne Kukkosen Voro on varmaotteista työtä

Sarjakuva-Finlandian on voittanut Janne Kukkonen sarjakuva-albumillaan Voro - kolmen kuninkaan aarre. Voittajan valitsi muusikko A. W. Yrjänä.

Lue Kalevan 18.8.2016 julkaistu arvostelu Voro-sarjakuva-albumista:

Janne Kukkonen: Voro – Kolmen kuninkaan aarre. Like.

Janne Kukkosella on animaatio-ohjaajan tausta. Se on osaltaan taatusti auttanut hänen tehdessään pitkää sarjakuvaseikkailuaan Voro – Kolmen kuninkaan aarre. Voro on niin varmaotteista työtä, ettei sitä uskoisi esikoiseksi.

Voron keskiaikaan sijoittuvan fantasian raamit ovat varsin perinteiset ja osoittavat samalla vankkaa genren tuntemusta.

Päähenkilönä on nuori varas Lilja, joka on näyttämisenhalussaan haukata liian suuren palan. Kuumapäisen tytön tukena ja suojelijana on vanha mestari Seamus.

Kukkonen kuljettaa tarinaa vauhdilla, mutta Voron rakenne ja rytmitys on mietitty: jako erillisiin lukuihin auttaa asiaa. Samoin ruutukokonaisuudet toimivat.

Edetessään eeppinenkin seikkailu muuttuu hurmeisemmaksi ja fantasian elementit korostuvat, käänteet etenevät kuitenkin koko ajan luontevasti.

Vorossa ei kaihdeta karskeja elementtejä ja huumoria, mikä toisaalta sopii keskiaikaisiin puitteisiin. Kukkosen harmaasävyisyyttä hyödyntävä piirrostyyli myös tasoittaa kokonaisilmaisua sopivasti silloin, kun kerronta kulkee huimimmillaan: elokuvallinen ote ei lyö liikaa läpi.

Voro – Kolmen kuninkaan aarre on sarjakuva, jonka lukee mielikseen. Loppu antaa viitteitä, että Liljan ja Seamusin vaiheet jatkuvat. Tuota jää odottamaan.