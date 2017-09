Arvio: Onko brittisarja The Halcyon uusi Downton Abbey?

Tiistai-iltana TV1:ssä alkava brittisarja The Halcyon on ensimmäisen jakson perusteella syksyn takuuvarma hitti.

Ylelliseen luksushotelliin 1940-luvun alun Lontooseen sijoittuva herkullinen epookkidraama tihkuu menestyssarjan aineksia: vauhtia, vaarallisia tilanteita, yllätyskäänteitä, dramatiikkaa, juonittelua ja salarakkaita.

Loistohotelli on kuin vauraan yläluokan, bisnesväen ja kaunotarten kansoittama, tunteita kuohuva kupla, jossa juhlitaan ikuisia cocktailpirskeitä. Ikävä kyllä, ilonpitoa varjostavat räjähdysalttiit ihmissuhteet ja häiriötekijöistä vakavin, toinen maailmansota.

Lajityypin draamojen tapaan The Halcyonin henkilöhahmot ovat hiukan kliseisiä, mutta koukuttavia. Hamiltonin hotellinomistajaperheen ympärillä hyörivät hurmurit, hännystelijät, ilkimykset, arveluttava kiintiöamerikkalainen ja aina yhtä lojaali palvelusväki.

Varmaotteisia tähtiä

Left Bank Pictures -tuotantoyhtiön kahdeksanosaisen laatusarjan näyttelijöiksi on värvätty muista sarjoista tuttuja varmaotteisia tähtiä. Kiinnostavimmilta vaikuttavat kovaotteinen, mutta sentimentaalisen oloinen hotellijohtaja ja ylpeä ikääntyvä kaunotar, Lady Hamilton.

Kaksikkoa näyttelevät Steven Mackintosh (Luther, Sisäpiirin miehet) ja Olivia Williams (Jane Austenin elämä).

The Halcyonia on aiheellisesti verrattu Downton Abbeyyn ja Mr. Selfridgeen. Jos hullaannuit niihin, ihastut myös The Halcyoniin. Hotellisarjan tuottaja Chris Croucher onkin tuttu nimi myös Downton Abbeyn tuotantotiimistä.