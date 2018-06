Festivaaliksi muuntautunut tapahtuma panostaa tänä vuonna vuorovaikutteisiin taidekokemuksiin, kuten keskusteluihin ja työpajoihin. Keskiviikon Reflect-Ii -ympäristöperformanssi sukelsi ilmastonmuutoskeskusteluun.

Kolme hilpeää hahmoa pyörähtelee pitkin kesäistä, taidefestivaalialueeksi muuttunutta Iin kunnanraittia.

Kalina vain käy, kun lukemattomista pinsseistä koostuvat asukokonaisuudet heilahtelevat tarmokkaan käynnin tahtiin. Pilvinen päivä heijastuu kimalteisena rintamerkkien hopeiselta peilipinnalta.

On alkamassa vuorovaikutteinen performanssiesitys, joka edustaa uudistunutta, osallistavaa Art Ii -biennaalia. Reflect-Ii -nimellä kulkevassa teoksessa on kaksi osaa.

Sen ensimmäisessä vaiheessa amerikkalaistaiteilijat Andréa Stanislav ja Dean Lozow sekä venäläislähtöinen ympäristöjournalisti Angelina Davydova kiertävät jalkaisin keskustelemassa paikallisten kanssa heidän suhteestaan vesistöjen reunustamaan lähimiljööseen.

– Olemme erityisen kiinnostuneita kuulemaan tarinoita ihmisten muistoista ja erilaisista elämänkohtaloista, paikantamaan hetkiä ja pysähtymään niiden äärille, Stanislav luonnehtii ja astuu sisään Museokahvila Huilinkiin.

Lähes vuosikymmen sitten kehitetty performanssikonsepti on matkannut artistien mukana New Yorkista Moskovaan. Alkujaan teoksen keskeisin teema oli modernin yhteiskunnan muuttoliike, kunnes Stanislav ja Lozow päättivät kehittää sitä kohti ympäristötaidetta.

– Me molemmat innostuimme pohtimaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja tunnustelemaan etenkin veden tilaa, sillä aihe koskettaa kaikkialla maailmassa, Stanislav kuvailee.

Performanssissa taiteilijat ottavat jututettavasta henkilöstä kuvan ja nauhoittavat keskustelun. Vastineeksi he antavat yhden pinssin yltään.

– Tahdomme tarkastella globaalia huolenaihetta peilaamalla sen vaikutuksia paikallistasolla, eli hahmottelemalla, miten muuttuva ympäristö ja sitä kautta muuttuva elinkeinoelämä on muovannut ihmisten arvoja ja ajatusmaailmaa. Monet keskusteluista ovat olleet äärimmäisen koskettavia ja tunnerikkaita, Stanislav kehuu.

YK:n ympäristöneuvotteluprosessin tarkkailijanakin toimiva Davydova oli luonnollinen yhteistyövalinta tuomaan teokseen ripauksen analyyttistä syvyyttä.

– Ennen performanssia olemme kiertäneet tutustumassa muun muassa vesistöalueen voimalaitoksiin ja kalankasvatustoimintaan, Davydova kertoo.

– Pohjanlahden alue on tavattoman kiehtovaa seutua, sillä täällä on vallalla kansainvälisesti poikkeuksellinen ympäristöilmiö, jossa maa nousee, samalla kun meri pakenee, hän jatkaa.

Anne Hautamäki (vas.) pääsi osaksi Reflect-Ii -performanssia. Ympäristöaiheista teosta luotsivat venäläislähtöinen ympäristöjournalisti Angelina Davydova sekä amerikkalaistaiteilijat Dean Lozow ja Andréa Stanislav. KUVA: Matti Räty

Kolmikko istahtaa juuri lounastaan lopettelevan Anne Hautamäen seuraksi. Iin ateria- ja tilapalvelussa työskentelevä Hautamäki intoutuu heti mukaan keskusteluun.

Amerikassa itsekin asunut Hautamäki harmittelee, ettei vieras kieli pujahdakaan aivan mutkattomasti esiin muistin perukoilta. Se ei kuitenkaan häiritse teoksen kulkua, sillä tarvittaessa apuna toimii tulkki Kaisu Silvo.

Hautamäen läheisimmät veteen liittyvät mielikuvat kuljettavat joukkion Iijoen penkereiltä aina Keski-Pohjanmaalle asti, Lestijärven rantaan, jossa Hautamäki vietti lukuisia onnellisia lapsuudenkesiä uiden ja leikkien.

Jutustelun vakavoituessa Hautamäki kertoo Kokkolasta asuvasta sisarestaan, jonka kotiseudulla on jo konkreettisesti nähtävissä Davydovan kuvailema luonnonilmiö.

Spontaanin kohtaamisen jälkeen Hautamäki iloitsee päästyään mukaan teokseen, sillä ei ole vielä muuten juuri ehtinyt perehtyä tapahtuman kokonaistarjontaan.

Tavallisesti taiteilijat jatkavat kierrostaan niin kauan, kunnes kaikki pinssit on jaettu. Vasta sitten he siirtyvät teoksen jälkimmäiseen osioon, eli pukeutuvat valokuvista tehtyihin, uusiin muotokuvapinsseihin, ja lähtevät toiselle kävelyretkelle, nyt paikkakunnan yhteisö talletettuna ylleen.

Keskustelut puolestaan jalostuvat audioelementiksi, jota toistetaan uuden kierroksen taustalla.

Nyt ei kuitenkaan olla Moskovan kaltaisessa suurkaupungissa, vaan tähän aikaan päivästä Iin kadut polveilevat vielä vaisuina. Kuinka pitkän lenkin trio on valmistaunut tekemään?

– Teos on ensisijaisesti vertauskuvallinen, ja toki se elää aina toteutusympäristönsä mukaan. On lumoavaa tuoda työ maaseudulle urbaanien keskittymien jälkeen. Meillä ei ole opetuksellista agendaa, vaan haluamme punoa eräänlaista ajatusjatkumoa nykyisyyden ja menneisyyden välille. Täällä olo on saanut esimerkiksi minut miettimään omia asuinolojamme Amerikassa, Lozow arvioi.

Vaikka nykyinen kulttuurimme on äärimmäisen visuaalinen, Stanislavin mukaan valokuva ei ole menettänyt tehokkuuttaan tai merkitystään.

– Keskeisintä performanssissamme on kuitenkin ihmisten välinen suora yhteys ja voimakas läsnäolo, hän tähdentää.

Taiteilijoita Venezuelasta Australiaan

Kuudetta kertaa järjestettävä Art Ii -biennaali on luonut nahkansa nykyaikaistettuna taidefestivaalina.

Tapahtuman toiminnanjohtaja Merja Briñón kertoo, että kimmoke konseptin kehittämiseen syntyi laajan paikalliskyselyn pohjalta.

– Lähtökohtana puntaroimme, kuinka voisimme palvella entistä paremmin Iin asukkaita. Kyselyssä nousi selkeimmin esiin toiveet siitä, että tapahtuma voisi olla toiminnallisempi, Briñón perustelee biennaalin tämänvuotista ohjelmapainotusta.

Taiteellinen johtaja Merja Briñón ja kuraattori Anastasia Patsey ovat ilahtuneita tapahtuman herättämästä kansainvälisestä kiinnostuksesta. KUVA: Matti Räty

Art Ii on nyt kunnostautunut erilaisilla interaktiivisilla teoksilla ja työpajoilla perinteisemmän, näytteille asetettavan taiteen lisäksi.

Briñón lisää vastaajien kokeneen, että aikaisemmin nähty taide on ollut jossain määrin pieniin ympyröihin sulkeutunutta osallistavan elämyksellisyyden sijaan.

– Ihmiset ovat erittäin kiinnostuneita näkemisen lisäksi kokemaan taidetta ja ovat olleet hyvin tyytyväisiä saadessaan nyt tuntea olevansa osa tapahtumaa.

Sekä Briñón että tapahtuman kuraattoriryhmään kuuluva, Pietarin Nonconformist Art -museon ja Pietarin taiteilijaresidenssiohjelman johtaja Anastasia Patsey uskovat Art Ii -biennaalilla olevan lujaa potentiaalia kehittyä jatkossa entistä kansainvälisemmäksi taiteenystävien kohtaamispaikaksi.

Tänä vuonna tapahtuman hakukuulutusta laajennettiin maailmanlaajuiseksi pelkkien Pohjoismaiden sijaan. Se kannatti, sillä mukana on taiteentekijöitä aina Australiasta ja Venezuelasta asti. Kaiken kaikkiaan hakemuksia vastaanotettiin lähes kaksi ja puoli sataa.

– Moni on löytänyt Iin ja ihastunut paikkakuntaan juuri tämän tapahtuman kautta. Se on mitä parhainta markkinointia koko alueelle, Patsey nyökkää.