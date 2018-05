Ankkalinnan asukkaat ilahduttavat tänäkin kesänä – "Lapset löytävät lukiessaan ihan eri tason"

Piirtäjämaestro Carl Barksin sarjakuvat ovat kerroksellisen kerronnan inhimillistä juhlaa.

Tänäkin kesänä sadoilla suomalaisilla kesämökeillä sukelletaan syvälle paitsi rantaveteen, myös maailman tunnetuimman – ja monen mielestä parhaan – Aku Ankka -piirtäjän Carl Barksin tuotantoon. Ainakin kolme sukupolvea suomalaisia on lähtenyt Barksin ankkatarinoiden siivittäminä muun muassa käymään Kuussa, pelastanut Tyhjälän joulun, ratkaissut Vanhan linnan salaisuuden ja pohtinut ottaako Rahat vai kolmipyörän?

Barksin sadat seikkailut eivät kuitenkaan syntyneet tyhjiössä, vaan niiden juuret ulottuvat amerikkalaiseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja tapahtumiin, tietää taannoisen ankkateoksen Carl Barks - Ankkamestarin salaisuus isä, ankisti Timo Ronkainen.

– Barksin satiiriset tarinat kritisoivat joskus kyynisestikin läntistä imperialismia ja konsumerismia; amerikkalaista unelmaa sekä siihen liittyvää pakonomaista halua menestykseen, Ronkainen kirjoittaa.

Ryytimaalta hippien mielenosoitukseen

Yhdysvaltojen yhteiskunnallinen muutos näkyy Barksilla ensimmäisistä seikkailuista aina viimeisiin saakka. Barksin ensimmäisessä tarinassa, sodan aikana julkaistuissa Victory Garden -sarjassa Aku alkaa viljellä omaa ryytimaataan. Tuolloin amerikkalaisia kehotettiin ryhtymään palstaviljelijöiksi, jotta valtion omia maataloustuotteita riittäisi enemmän armeijalle.

Vietnamin sota ja siihen liittyvä protestiliike näkyvät puolestaan Barksin loppuaikojen tarinoissa.

– Mehukauppa-tarinassa näkyy hyvin vihaisia mielenosoittajia, joilla on rauhankylttejä. Hannu Hanhesta on tehty eräänlainen hippi, joka pitkine hiuksineen rämpyttelee kitaraa. On vaikeaa sanoa, oliko Hannu tuossa protesti- vai folk-laulaja, sillä vanha mies ei varmaan osannut tehdä eroa niiden välillä, Ronkainen naurahtaa.

Monella lukijalla on tallessa lehtiä kaukaa vuosien takaa. KUVA: Tapio Maikkola

Mitkään näistä asioista eivät välttämättä putkahda Barksin sarjakuvia lukevan lapsen päähän, eikä tarvitsekaan. Kuten kaikki parhaat kirjalliset teokset, ovat Baksin sarjakuvatkin kerroksellisia.

– Lapset löytävät lukiessaan ihan eri tason kuin omalla elämänkokemuksellaan ja tiedoillaan varustetut aikuiset. Sinne on kaikille pantu jotain. Sarjoista löytyy omaan aikaansa sidoksissa olevia juttuja, mutta myös toinen, yleisinhimillinen näkökulma, joka pitää ne ajankohtaisina, Ronkainen analysoi.

"Ihanteellisen kevyttä työtä"

Barksista tekee Ronkaisen mukaan erityisen juuri hänen perusteellisuutensa ja halunsa tehdä sarjakuvasta enemmän kuin hetken viihdepaketti.

– Kun Barks aloitti sarjakuvien tekemisen, niitä ei oikein pidetty minään, vähän sellaisena viraapelitouhuna yhtä kaikki. Barks halusi tehdä enemmän kuin muut, eli halusi omien sanojensa mukaan antaa lukijalle koko sen kymmensenttisen edestä, minkä lehti tuolloin maksoi, Ronkainen sanoo.

Barks oli ennen sarjakuvapiirtäjän uraansa ollut ammatissa jos toisessakin. Omien sanojensa mukaan Barks "ehti epäonnistua vähän kaikessa", kuin Aku konsanaan.

– Tarinassa Kohtalokkaat kanat Aku joutuu varastoimaan munia, koska tukkuhinnat ovat liian alhaalla ja kanarehut ja lääkkeet maksavat. Siinä näkyy, että kirjailija on tiennytkin aiheesta jotain. Barksillahan oli 40-luvun alussa itsellään kanafarmi.

Barksin oma asenne piirtäjän työhön oli riemastuttavan käytännönläheinen.

– Työni sarjakuvapiirtäjänä oli ihanteellisen kevyttä verrattuna aikaisempiin hommiin, joita tein maatyöläisenä, junakiskojen pulttaajana ja sen sellaisena, Barks muisteli Ronkaisen teoksen mukaan.