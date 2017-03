Ankeuttaja, pappi vai poptähti - kuka vie Putouksen voiton?

Sketsiviihdeohjelma Putouksen kilpailu ratkeaa illalla. Loppusuoralle on selviytynyt kolme hahmoa.

Pilvi Hämäläisen esittämä Aina Inkeri Ankeinen toivoo, että Luoja ottaisi hänet nopeasti pois maailman kärsimyksistä. Ernest Lawsonin Abdul Tuisku muistuttaa muusikko Antti Tuiskua. Kolmantena finalistina on Timo Lavikaisen tasapainoskootterilla liihotteleva pappihahmo Isä Nitro.

Sketsihahmoja on koeteltu kevään aikana monella tapaa.

Yhtenä haasteena oli opetella taitoluistelun alkeita Kiira Korven johdolla, joka ensi alkuun näytti kilpailijoille taidokkaan vaaka- ja istumapiruetin.

Putoushahmot eivät aivan selviytyneet moisesta, mutta olivat kuitenkin jäällä yritteliäitä. Tosin Isä Nitro keskittyi pilkkimiseen, koska "kuvitteli tulleensa uistelemaan".

Aina Inkeri puolestaan ilmoitti, että hänen suosikkiurheilijoitaan ovat muun muassa Veikko Kankkonen ja Siiri "Äitee" Rantanen, mutta jätti luistelut vähemmälle. Abdul Tuisku sen sijaan otti haltuun kaukalon yksin tein näyttävillä liu'uillaan.

Näin hahmot syntyivät

Aina Inkerin hahmo syntyi monista eri vaihtoehdoista, kun Pilvi Hämäläinen kertoo Putouksen sivuilla alkaneensa pohtia mummojuttuja ja hänen mieleensä tuli kassajonoissa ohittelu, pienillä kolikoilla maksaminen ja tietyt makeiset. Hämäläinen kertoo äidistään, joka oli joskus huutanut: "Oi Luoja, ota minut jo pois täältä". Näistä elementeistä hahmo alkoi muotoutua.

Ernest Lawson kertoo, että hänen hahmonsa etunimi on peräisin kouluaikojen huijauksesta. Lawsonin luokkaan tuli sijaisopettaja, joka kysyi kaikkien oppilaiden nimiä. Lawson oli tuolloin keksinyt hetken mielijohteesta nimekseen Abdul. Hahmon sukunimi on luonnollisesti muusikko Tuiskulta.

Timo Lavikaisen pappi oli alun perin showpainija, jolla olisi ollut painiasu papin kaavun alla.

Putouksen voittajaa ennustaa muun muassa Image-lehti, jonka mukaan parhaat mahdollisuudet ovat Aina Inkerillä. Tässä ennusteessa toiseksi sijoittuu Abdul ja kolmanneksi Isä Nitro. Kilpailusta ennakoidaan kuitenkin tiukkaa, joten tilanne voi kääntyä vielä illan lähetyksenkin aikana.

Putousta on seurannut noin miljoona katsojaa, ja se on ollut MTV:n katsotuimpia ohjelmia koko alkuvuoden. Putouksesta on tänä keväänä nähty kahdeksas tuotantokausi.

