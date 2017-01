Lännen Media kysyi orkesterimuusikoilta itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi, mikä on kaikkien aikojen paras suomalainen sävelteos.



Klassinen musiikki on aina ollut suomalaisten ylpeyden aihe. Suomea on yli sata vuotta soitettu maailmankartalle Sibeliuksen musiikilla, ja vielä nykyäänkin klassisella musiikilla on sijansa suomalaisuuden projektissa. Olemme innoissamme, kun suomalaisia nykysäveltäjiä ja kapellimestarikykyjä kehutaan maailmalla.



Keitä muita muistamisen arvoisia säveltäjiä meillä siis on Sibeliuksen lisäksi? Joko aika olisi vuonna 2017 kypsä sille, että Suomen hienoin sävellys olisi vaikkapa Kaija Saariahon elektronisia efektejä hyödyntävä ooppera tai Leif Segerstamin muotokokeiluksi yltyvä sinfonia?



Ammattimuusikoiden Top 10 -lista ei vielä näytä muutoksen merkkejä. Kymmenen parhaan joukossa oli peräti kuusi Jean Sibeliuksen sävellystä: Finlandia, Kullervo, Viulukonsertto, Valse triste, Lemminkäis-sarja ja Tapiola.



Eniten kannatusta sai Finlandia. Nyt ei siis puhuta laulusta, vaan orkesterisävellyksestä, jonka Sibelius teki Helsingin ruotsalaisessa teatterissa esitettyyn näyttämökuvaelmaan 1899. Teoksen loppupuolella on hymni, joka nykyään tunnetaan Finlandia-hymninä.



Voit kuunnella teosta tästä:







Sibeliuksen jälkeen viidenneksi listalla ylsi kansallisena modernistina ja Kalevala-aiheiden käsittelijänä tunnettu Uuno Klami (1900–1961). Muista säveltäjistä Top 10 -listalle mahtuivat Einojuhani Rautavaara, Aulis Sallinen ja Aarre Merikanto.





Tällainen oli ammattisoittajien Top 10-lista:



1. Jean Sibelius: Finlandia



2. Jean Sibelius: Kullervo



3. Jean Sibelius: Viulukonsertto



4. Jean Sibelius: Valse triste



5. Uuno Klami: Kalevala-sarja



6. Einojunani Rautavaara: Cantus Arcticus



7. Aulis Sallinen: Punainen viiva -ooppera



8. Aarre Merikanto: Juha-ooppera



9. Jean Sibelius: Tuonelan joutsen



10. Jean Sibelius: Tapiola







Kyselyssä tiedusteltiin myös Suomen parasta sinfoniaa. Jos sinfonioiden ylivoimaista kuningasta, Sibeliusta ei oteta lukuun, Suomen merkittävimmäksi sinfonikoksi nousi Einojuhani Rautavaara. Häneltä parhaimmiksi arvioitiin 7. sinfonia Angel of Light, joka oli tekijänsä kansainvälinen läpimurtoteos vuodelta 1994.



Sibeliuksen sinfonioista eniten kannatusta sai hänen viimeisensä, seitsemäs.



– Siinä on kaikki ilman turhia jaaritteluja, trumperisti Matti Raijas kiteytti.



Kyselyyn vastasi 101 soittajaa, jotka työskentelevät suomalaisissa sinfoniaorkestereissa.



Tästä voit kuunnella Jean Sibeliuksen seitsemännen sinfonian:



