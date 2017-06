Alman tähti on kirkas - suomalaisartisti nousi Britannian viralliselle singlelistalle

Suomalaisartisti Alman kappale Chasing Highs on noussut Britannian viralliselle singlelistalle. Kappale on ensimmäistä viikkoa listalla ja sijalla 45, selviää Official Charts -sivustolta.

Sama sivusto nosti 21-vuotiaan Alman kuumien artistien listalle toukokuun lopussa.

- Hänen uniikki, huomiota herättävä tyylinsä on voittanut faneja puolelleen joka puolella Eurooppaa, sivustolla kirjoitetaan.

Suomalaisartisteista samalle listalle ovat aiemmin päässeet esimerkiksi Hanoi Rocks, Darude ja The Rasmus, kirjoittaa aiheesta Suomessa uutisoinut Helsingin Sanomat.

Chasing Highs -kappaletta on toistettu Youtubessa yli 6,7 miljoonaa kertaa.

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun

Linkki juttuun