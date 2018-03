Aku Louhimies pysyi poissa punaiselta matolta - näyttelijä Eero Aho kertoi tukevansa julkisuuteen tulleita naisnäyttelijöitä

Nyt Louhimiehellä on vain yksi tehtävä elokuva-alalla eli palauttaa kaikki palkintonsa, koske ne on selvästi katsottu saavutetun kohtuuttoman kovalla ihmisten nöyryyttämisellä. Odotan Jussi-gaalassa hänen tuovan kassissa lavalle kaikki palkintonsa. Lisäksi on tietysti vähintäänkin kohtuullista, että kieltäytyy vastaanottamasta Jussia elokuvasta Tuntematon sotilas!