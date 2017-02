Yritysidean esittely avannossa hytisten on nyt rekisteröity tavaramerkki

Oulussa vuosittain talvella järjestettävä "avantopitchauskilpailu" Polar Bear Pitching kertoo rekisteröineensä EU:ssa tavaramerkiksi tapahtumasarjan, jossa henkilö menee avantoon ja esittelee sieltä yritysideansa sijoittajille.

Tapahtuman järjestäjien mukaan kyseessä on ainutlaatuinen tavaramerkin suojaus.

Aiemmin on rekisteröity joitakin liikkuvia tavaramerkkejä, esimerkiksi liikkuvia logoja, mutta tosielämässä tapahtuvaa ihmisen suorittamaa liikesarjaa osana itse palvelua ei ole todennäköisesti koskaan aiemmin suojattu tavaramerkillä, kerrotaan Polar Bear Pitching ry:n tiedotteessa.

–Polar Bear Pitching tunnetaan maailmanlaajuisesti juuri siitä, että pitchaus tapahtuu avannossa, sanoo yhdistystä edustanut lakimies Jarmo Talvitie Ipriq Oy:stä.

–Siksi on oikein, että EU:n tavaramerkkivirasto on myöntänyt siihen yksinoikeuden. Polar Bear Pitching on rekisteröinnillään osoittanut, että myös hyvin epätavallisia erottautumiskeinoja voidaan suojata.

Tänä vuonna päätapahtuma järjestetään tiistaina ja keskiviikkona eli 14.-15. helmikuuta.

Kansainväliset mediajätit paikalla

Startup-yritysten arktista avantopuhumista saapuvat seuraamaan useat nimekkäät mediat eri puolilta maailmaa.

Ilmoittautuneiden listalla ovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja talouslehdet Economist, Financial Times ja The Forbes. Myös Newsweek, Al-Jazeera ja Interfax lähettävät toimittajansa avannon reunalle, samoin useat teknologiaan keskittyvät nettimediat.

Kaleva.fi näyttää keskiviikon finaalin suorana lähetyksenä.