Yritykset ja julkiset tilat voivat nyt toivottaa imettävät äidit tervetulleiksi tarralla

Suomen Kätilöliitto ry ja Imetyksen tuki ry julkaisivat tiistaina imetysmyönteisyyttä kuvastavan tarran, jolla yritykset ja muut julkisten tilojen toimijat voivat toivottaa imettävät äidit tervetulleiksi.

Tarralla yritykset ja muut julkisten tilojen toimijat voivat toivottaa imettävät äidit tervetulleiksi. KUVA: Suomen Kätilöliitto ry

Tarra on osa Suomessa tällä viikolla vietettävää imetysviikkoa, jonka teemana on ”Imetyksen tukena yhdessä”.

Tarraidean taustalla on monien äitien epäröinti julkisilla paikoilla imettämistä kohtaan. Ihmisten tai vaikkapa ravintoloiden kielteinen suhtautuminen imetykseen saattaa ahdistaa.

– On tärkeää, että äidillä on turvallinen olo lähteä vauvan kanssa julkisille paikoille. Äidin on hyvä tietää, että hän voi imettää lastaan silloin kun lapsi haluaa, siinä paikassa, missä kulloinkin sattuu olemaan. Ilman pelkoa siitä, että joku tulee sanomaan jotain negatiivista, sanoo Pohjois-Pohjanmaan kätilöt ry:n Anitta Nykyri.

Varsinkin ensisynnyttäjät ovat Nykyrin mukaan usein herkkiä ulkopuolisille viesteille.

Suomen Kätilöliiton toimistolta ilmaiseksi tilattavia tarroja on painettu toistaiseksi 200 kappaletta. Nykyrin mukaan tilauksia on tehty Oulun lisäksi ainakin Helsinkiin, Porvooseen, Mikkeliin ja Kuopioon.

– Oulussa Tuba- ja Rauhala-ravintolat ovat ensimmäiset kohteet, joihin tarrat on toivotettu tervetulleiksi. Tieto on levinnyt todella hyvin sosiaalisessa mediassa. Pyydämme tarran ottaneita käyttämään myös #täällävoitimettää-tunnistetta tiedon levittämiseksi.