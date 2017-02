Yrittäjien kysely: Kansalaisten luottamus pääministeri Sipilään notkahtanut - eniten luotetaan presidentti Niinistöön

Kansalaisten luottamus pääministeri Juha Sipilään on laskenut kahden viime vuoden aikana. Tieto perustuu Suomen Yrittäjien tilamaan Luottamuspuntari-kyselytutkimukseen.

Gallup-kyselyn on toteuttanut Kantar TNS. Yrittäjien tilaama aiempi selvitys on vuodelta 2015.

Kyselyyn vastannaisesta 20 prosenttia koki, että pääministeri on toiminut tehtävässään vastaajan luottamuksen arvoisesti. Pari vuotta sitten vastaajista 28 prosenttia oli väitteen kanssa samaa mieltä.

Politiikan tutkija Ville Pitkänen Ajatuspaja e2:sta arvioi, että pääministerin laskeneet luottamusluvut johtuvat muun muassa Terrafame- ja Yle-kohusta, jotka ovat velloneet pitkään pääministerin ympärillä.

Tutkijan mukaan myös pääministerin tuki ministeri Anne Bernerille (kesk.) on voinut vaikuttaa kielteisesti kansalaisten luottamukseen pääministeriä kohtaan.

– Anne Bernerillä on ollut omat kohunsa, mutta se, että Sipilä on seissyt hänen tukenaan, on voinut tuoda kielteisiä heijastusvaikutuksia, tutkija toteaa.

Pääministeriä kohtaan koettu luottamus vaihtelee myös sukupuolen ja asuinpaikan mukaan. Kyselystä käy ilmi, että naiset luottavat Sipilään vähemmän kuin miehet.

Sipilää kohtaan tunnettu luottamus on vahvempaa maaseudulla kuin kaupungeissa. Pääkaupunkiseudulla pääministeriä kohtaan koettu luottamus on alhaisin.

Suomen yrittäjien tilaamassa kyselyssä parhaimmat luottamusarvosanat saa valtionvarainministeri Petteri Orpo (kok.). Vastaajista kolmekymmentä prosenttia katsoo, että valtionvarainministeri on toiminut tehtävässään vastaajan luottamuksen arvoisesti.

Tosin kaksi vuotta sitten vastaavassa kyselyssä arvioitiin silloisen kokoomuksen puheenjohtajan, valtionvarainministerin Aleksander Stubbin luottamusta.

Kansalaisten vahvin luottamus kohdistuu presidentti Sauli Niinistöön.

Luottamuspuntari-kyselyyn vastanneista yli 80 prosenttia kokee, että Niinistö on toiminut tehtävässään vastaajan luottamukseni arvoisesti.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin luottamus on kahdessa vuodessa hieman noussut, samoin myös SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen.

Kantar TNS:n tekemään kyselyyn vastasi 1040 henkilöä. Virhemarginaali on kolme prosenttia suuntaansa. Vastaukset on kerätty tammi-helmikuun vaihteessa.