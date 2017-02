Yrittäjät: Yt-laki koskemaan yli 50 hengen yrityksiä, pienten yritysten irtisanomiset helpoiksi

Suomen Yrittäjät tekisi merkittäviä muutoksia yt-lain soveltamisrajaan ja ihmisen henkilöön liittyvään irtisanomiseen. Muutoksia tarvitaan yrittäjien mielestä siksi, että työllistäminen helpottuisi ja uusia työpaikkoja syntyisi. Näin hallitus pääsisi 72 prosentin työllisyystavoitteeseensa.



Yrittäjät esittävät, että yt-lain raja nostettaisiin 50 työntekijään. Nykyisin yt-lakia pitää soveltaa, jos yritys työllistää 20 työntekijää. Uudistuksen jälkeen pääosa suomalaisista yrityksistä ei enää kuuluisi yt-lain piiriin.



– Nykyinen raja on monen yrityksen kasvun este. Yritykset eivät palkkaa yli 19 ihmistä, koska ei haluta monimutkaisen yt-lain kahleita, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen perustelee esitystä.



Yrittäjät lupaavat työllistää enemmän myös, jos ihmisen henkilöön liittyvää irtisanomista helpotetaan. Henkilöön liittyvien irtisanomisperusteiden pitäisi olla lievempiä alle kymmenen henkilöä työllistävissä yrityksissä. Pentikäisen mukaan moni yritys ei uskalla palkata lisää henkilökuntaa virherekrytointien pelossa.



– Jos suorituskyky ei riitä tai asenne ei ole kohdallaan tai ihminen ei saa aikaan, Pentikäinen kuvaa syitä, joilla henkilöön liittyvä irtisanominen pitäisi olla jatkossa mahdollista.



Suomen Yrittäjien työvaliokunta hyväksyi järjestön työllisyyttä lisäävät linjaukset tällä viikolla. Hallitus on toivonut yrittäjiltä näkemyksiä työllisyysasteen nostamiseksi. Yrittäjät ovat toimittaneet linjauksensa keskeisille ministereille. Päätöksiä uusista, työllisyyttä lisäävistä keinoista on tarkoitus tehdä hallituksen puolivälineuvotteluissa.



Pentikäinen arvioi, että maahan voisi syntyä jopa 100 000 uutta työpaikkaa, mikäli yrittäjien esitykset toteutettaisiin.