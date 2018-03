Itse tein naisvaltaisella alalla sairaanhoitajan työtä lähes 30-vuotta. Sosiaali-ja hoivalan ongelmiin liittyy vieläkin "kutsumusalan oletus". Joskus kauan aikaa sitten riitti, että hoitaja saa sen aterian päivässä ja on samanpäivän aamun ja illan töissä. Nyt eletään vuotta 2018 ja sen vaatimuksia. Koulutus on alalla vaativaa työn sisältö on vaativaa. Alamme etujärjestöt eivät ole koskaan kyenneet taistelemaan ja ajamaan työntekijöiden etuja siten kuten työntekijät olisivat niitä haluneet ajettavan. Työntekijätkin ovat luulleet kautta ajan, että "kyllähän ne siellä liitoissa tekevät mitä pystyvät"..Se on kerta kaikkiaan niin tehtävä, että pistetään niin me eläkeläiset hoiva-alalta kuin te nuoremmatkin "makkara-grillit hiiltymään" ja istutaan siinä lämpimässä grillin ympärillä kunnes yhteiskunnan päättäjät herää. Luulen että sellaisen ison makkaran paiston ei tartte kovin kauaa kestää kun alkaa tapahtua. Mutta elkää laittako niitä grillejä parvekkeelle....))