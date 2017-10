Yön sademäärä jäivät hieman odotettua pienemmiksi Uudellamaalla ja etelärannikolla

Yön sademäärät jäivät ennakoitua pienemmäksi Uudellamaalla ja etelärannikolla, mikä saattaa tuoda pientä helpotusta Etelä-Suomen tulviin tulevina päivinä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Uudellamaalla satoi vettä yön aikana noin 13-15 millimetriä ja aivan etelärannikolla noin 20 millimetriä. Varsinais-Suomessa satoi yön aikana puolestaan noin 12 millimetriä vettä.

Päivystävän meteorologin mukaan sadealue olisi voinut tuoda mukanaan jopa 30 millimetriä sadevettä, joten Etelä-Suomessa vältyttiin yön aikana pahimmilta sateilta.

Etelä-Suomessa sateet väistyvät perjantaiaamun aikana, ja sää tuntuu poutaiselta useiden päivien sateiden jälkeen, ennustaa Ilmatieteen laitos. Päivystävän meteorologin mukaan luvassa on enintään heikkoja sadekuuroja.

Toistaiseksi ei pahoja ruuhkia

Liikennevirastosta kerrottiin noin puoli seitsemän aikaan aamulla, ettei Turun moottoritiellä ollut havaittavissa suurempia ruuhkia. Tilanne on kuitenkin pysynyt samana Turun moottoritiellä Espoon kohdalla, jossa käytössä on edelleen vain yksi ajokaista molempiin suuntiin. Yksi kaista on ollut käytössä siitä lähtien, kun tulvavedet valuivat tielle tiistai-illan ja yön aikana Espoossa Kirkkojärvellä sijaitsevan tietyömaan kohdalla.

Eilen ruuhkahuippu saavutettiin aamukahdeksalta, jolloin Helsingin suuntaan ajavilla oli aamulla ajoaikaa puolisen tuntia normaalia enemmän. Turkuun päin liikenne soljui pahimpaankin aamuruuhka-aikaan sujuvasti.