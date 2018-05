Yllätysesitys vihreiltä: Äänioikeus jo 15-vuotiaille kaikissa vaaleissa

Vihreiden puoluehallitus vie esityksen äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden alentamisesta 15-vuoteen kesäkuussa pidettävän puoluekokouksen päätettäväksi.

Helsinki

Vihreiden puoluehallitus nuorentaisi reilusti vaalikelpoisuuden ja äänioikeuden ikärajaa. Vihreiden poliittisen ohjelman pohjaesityksessä esitetään äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden laajentamista 15-vuotiaille. Puolueen aiemmassa ohjelmassa tavoite oli saada äänioikeus 16-vuotiaille.

– Nuorten osallistamisesta puhuttaessa on jotenkin syytä luottaa nuoriin, ja antaa heille mahdollisuuksia, eikä ylhäältä sanella, mikä on osallistamisen tapa. Tämä tulee keskusteluttamaan puoluekokouksessa, mutta haluamme sen sinne viedä, poliittista ohjelmaa valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Olli-Poika Parviainen kertoo.

Vihreiden puoluehallitus esittelee poliittisen ohjelman pohjaesityksen tänään puoluevaltuuskunnan kokouksen yhteydessä Helsingissä.

Poliittinen ohjelma on pohjapaperi sille, mitä vihreät haluavat eduskuntavaalien jälkeen, kun seuraavaa hallitusohjelmaa ryhdytään rakentamaan.

Koulutuksen suunta muutettava

Parviainen sanoo, että vihreiden ykkösasia on koulutuksen suunnan muuttaminen.

– Suunta on mennyt heikommaksi ja haluamme kääntää sen. Tämä on asia, josta olemme puhuneet koko tämän kauden. Suomalainen koulutus on nostettava maailman parhaaksi.

Vihreiden mukaan rahaa pitää laittaa koulutukseen lisää. Ohjelmaluonnoksessa on kokopäiväisen varhaiskasvatuksen palauttaminen kaikille, esiopetuksen laajentaminen 5-vuotiaille ja oppivelvollisuuden laajentaminen toisen asteen loppuun.

Perustulojärjestelmä käyttöön

Ensi vaalikauden kuuma kysymys on sosiaaliturvan kokonaisuudistus. Vihreiden pitkäaikainen tavoite on ollut perustulojärjestelmän käyttöönotto.

– Me haluamme ottaa ensi kaudella selkeitä askelia tähän suuntaan ja toteuttaa laajemman ja paremman perustulokokeilun.

Lisäksi vihreät ajavat perhevapaauudistusta ja työn ja perheen parempaa yhteensovittamista.

Yritystuet uusiksi

Keskeinen vihreiden vaatimus on ilmastonmuutoksen torjunta.

– Päästöjen vähentämisessä on otettava isompi vaihde, jos Pariisin sopimuksen tavoitteet halutaan toteuttaa ja tämä tulee edellyttämään monia eri toimia, muun muassa yritystukien parempaa suuntaamista ja karsintaa. Tuissa pitää huomioida ilmasto- ja ympäristönäkökulmia nykyistä enemmän.

Perussuomalaisten kanssa ei yhteistyötä

Parviaisen mukaan vihreät ovat seuranneet mitä muut puolueet tekevät ja yksittäisten puolueiden kanssa löytyy yhtäläisyyksiä, mutta ihan samanlaista paperia kuin vihreillä ei ole.

– Meillä on erittäin vahva arvoliberaali painotus, puhutaan paljon kansainvälisyydestä, Euroopan unionista ja kansainvälisen vastuun kantamisesta. Tämä rajaa pois perussuomalaisten kaltaiset ryhmät.