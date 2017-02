Ylläksellä syntyi 300 metriä leveä lumivyöry – katso videolta, miten vyöryennuste tehdään

Ylläksen tuntureilla on tänä vuonna talvena tapahtunut tiettävästi yksi lumivyöryonnettomuus, jossa oli osallisena ihmisiä.



Ylläksen Ski Patrolin Lauri Ylimys ja Antte Lauhamaa lähtivät tammikuussa uteliaisuuttaan katsomaan, millaiset lumiolot vallitsivat Ylläksen vieressä sijaitsevan Kesänkitunturin pohjoispuolella.



Lauhamaa kertoo laskeneensa samalta alueelta kymmenkunta muuta vapaalaskijaa.

Katso Ylläksen Ski Patrolin Antte Lauhamaa ja Lauri Ylimys tekemässä lumivyörytestejä Kellostapulilla.

Kesängin pohjoispuolelta lähestytään yleensä ylhäältä päin. Tunturin päälle noustaan eteläpuolelta. Kun Ylimys ja Lauhamaa saapuivat pohjoisrinteen päälle, he huomasivat heti, että jyrkimmälle osuudelle ei ollut asiaa.



Edellisyönä oli tuullut kovasti ja satanut lunta. Tuuli oli kasannut lunta rinteessä olevan jäisen kannen päälle.



Lauhamaa ja Ylimys asuvat molemmat Ylläksen ja Kesänkitunturi juurella Kolarin Äkäslompolossa. Paikallisina he myös tiesivät, että Kesängin pohjoispuoli on pääosin kanervapohjaista rinnettä. Siinä ei ole juurikaan kivikkoa, joka sitoisi lumipeitettä kiinni rinteeseen.



Miehet päättivät kiertää sivusta. Kun he saivat jyrkän osuuden taas näkyviinsä, se oli vyörynyt noin 300 metrin leveydeltä. Noin metrin paksuin lumipeite oli paikoin vyörynyt pohjia myöten.



Lumivyöryn laukaissut laskuporukka selvisi rytäkästä yhdellä pienellä vammalla.