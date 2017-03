Ylioppilaskokelaat ahkeroivat tänään matematiikan kokeissa. Pitkän oppimäärän kokeeseen on ilmoittautunut 10 718 opiskelijaa ja lyhyen 11 898. Kummankin suosio on lisääntynyt jonkin verran viime vuodesta.

Seuraava koepäivä on perjantaina, jolloin vuorossa on osa reaaliaineista. Joukossa ovat yhteiskuntaoppi ja maantiede, joissa on käytössä sähköinen koe.

Ylioppilaskirjoitusten koerupeaman päättää saamen äidinkielen koe 29. maaliskuuta.