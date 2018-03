Yliopistojen työriidassa sovintoehdotus - työtaistelutoimet uhkaavat keskiviikkona

Eipä ole enää vuosiin yliopisto ollut kovinkaan mielekäs ja houkutteleva työpaikkana. On kaikki edut saatettu minimiin ja työnmäärä on kasvattanut viihtymättömyyden kuormaa. Työpaikkoja on mutta palkkaluokat ovat jotain käsittämättömän huonon ja naurettavan rajamailla, lisäksi odotetaan minimipalkalla ihmeitä. Tilannetta ei paranna yhtään se, että Linnanmaan tilat ovat tulleet auttamattomasti tiensä päähän.