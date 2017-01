Yliopistoille lahjoituskampanjoista 102 miljoonaa, yksityisiltä tukea 5 eurosta alkaen

Yliopistojen kampanjat pääomien keräämiseksi tuottivat viime vuoden loppuun mennessä 102 miljoonaa euroa.



Lännen Median yliopistoille tekemän kyselyn perusteella eniten rahaa ovat tuottaneet Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston ja Åbo Akademin kampanjat. Toistaiseksi pienimmät summat ovat Lapin yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Vaasan yliopiston kampanjoissa.



Yliopistoilla on ollut mahdollisuus kerätä loppuvuodesta 2014 saakka rahaa pääomiensa vahvistamiseen. Osa aloitti keräyksensä vasta viime vuonna. Kampanja-aika kestää kesäkuun loppuun saakka. Valtio on varautunut maksamaan siihen mennessä annetuista lahjoituksista vastinrahaa.



Verovähennysoikeus piristänyt



Keräyksiä on piristänyt yksityishenkilöille ja kuolinpesille osoitettu verovähennysoikeus, joka koskee vähintään 850 euron lahjoituksia. Vähennysoikeus on tauon jälkeen ollut voimassa viime vuoden alusta alkaen.



Monessa yliopistossa yksityishenkilöiden lahjoitukset ovat yleistyneet. Aktiivisia ovat esimerkiksi alumnit, yliopistojen kasvatit, joihin yliopisto pitää yhteyksiä.



– Yksityishenkilöiden lahjoituksissa on taustalla usein takaisin antamisen ajatus ja vahva henkilökohtainen side yliopistoon, sanoo yhteyspäällikkö Sakari Jussi-Pekka Oulun yliopistosta.



Oulu sai viime vuonna yksityishenkilöiltä yli 850 euron suuruisia lahjoituksia odotustensa mukaisesti yhteensä 0,6 miljoonaa euroa.



Erot ovat isot



Erot yliopistojen välillä ovat edelleen isot. Esimerkiksi Turun yliopisto on saanut satojen tuhansien eurojen lahjoituksia, ja jotkut ovat saaneet enemmän pieniä, 5:n, 20:n tai muutaman sadan euron lahjoituksia.



Helsingin yliopistossa yksityishenkilöiden lahjoituksia koskeneet tavoitteet ovat ylittyneet.



– Seuraava haasteemme on saada myös pienemmillä summilla mukaan tulevat yksityishenkilöt innostettua kokeilemaan lahjoittamista tieteen ja koulutuksen hyväksi, sanoo yhteiskuntasuhteiden päällikkö Pia Dolivo Helsingin yliopistosta.



Helsingin yliopiston kampanja on kerännyt 39 miljoonaa euroa, josta vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia on 29 miljoonaa euroa.



Lapin yliopistossa vastinrahaan oikeuttavia lahjoituksia on tullut 0,8 miljoonaa euroa, joista yksityishenkilöiden lahjoitusten osuus on reilusti alle 100 000 euroa.



– Todella toivomme, että myös yksityishenkilöt lähtisivät mukaan lahjoittamaan, koska niin pieni kuin viiden euron lahjoitus pelkästään jokaiselta lappilaiselta tuplaisi tähän mennessä kerätyn potin ja kasvattaisi merkittävästi yliopiston saamaa vastinrahaa, yhteyspäällikkö Heikki Autto Lapin yliopistosta kertoo kampanjan loppusuoralla.







.