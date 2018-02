Yliopistoihin kolmas lakkovaroitus – työtaisteluun liittyisivät muun muassa Turun, Jyväskylän ja Oulun yliopistot

Tämähän sopii hyvin, sillä kesä on tulossa ja voivat ihan hyvin lakkoilla koko kesän ihan sydämensä kyllyydestä, kun kesällä on opiskelijat ovat muualla. Syksyllä sitten kun ovat kyllästyneitä lakkoilemaan, niin voivat aloittaa taas työt. Näin säästyy yhteiskunnan varoja, kun palkanmaksu katkeaa kesän ajaksi ja henkilökunta on tyytyväisiä, kun saivat lakkoilla koko kesän. Tämä on niin sanottu win-win tilanne eli kaikki voittavat.