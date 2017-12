Ylinopeutta kaahannut Joulupukki on saamassa poliisilta postia – pukille suositellaan pororekeä

Poliisi kehottaa Joulupukkia keventämään kaasujalkaansa kirjeessä, joka on julkaistu Twitter-viestipalvelussa. Poliisin Liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein jatkoi torstaina vitsiä, joka käynnistyi, kun poliisissa käytiin läpi jouluaattona nopeuskameroiden kuvaamia, ylinopeutta ajaneita autoilijoita.



Itse Joulupukki oli illan aikana ajanut kameran ohi muutaman kerran niin, että kamera oli pukille välähtänyt.



Sakkorajaa eivät parin–kolmen kilometrin ylinopeudet ylittäneet, mutta kirjalliset muistutukset kuitenkin´ irtosivat.



Torstaina Pasterstein vielä julkaisi Twitterissä kirjeen, jonka poliisi aikoo lähettää Joulupukille Korvatunturille. Pastersteinin tviittiä on jaettu torstai-iltapäivään mennessä kymmeniä kertoja.



– Meillä poliisissa on yksi pyyntö. Vaikka kiire painaa, pyydämme, ettette enää ensi vuonna ajaisi ylinopeutta. Voisitteko kenties harkita palaavanne käyttämään vanhaa kunnon lentävää pororekeä? Lentäminen kun on tilastojenkin mukaan kaikkein turvallisin liikkumismuoto, Pasterstein kirjoittaa Joulupukille.



Koko kirjeen voi lukea Pastersteinin tviitistä:

Pasterstein kertoo Lännen Medialle torstaina, että poliisi aikoo myös postittaa kirjeen Korvatunturille.



– Sellainen ajatus meillä oli, että se lähetetään, Pasterstein kertoo ja nauraa.

Pukkeja jäänyt kameraan aiemmin



Pasterstein kertoo, että Joulupukki tallentui ylinopeuskameraan kerran pääkaupunkiseudulla, kahdesti Hämeenlinnassa ja kerran hänen mukaansa Itä-Suomessa.



Joitain kuvia poliisilla on kuitenkin edelleen tarkistamatta.



Pastersteinin mukaan nopeusvalvontakamerat ovat aiempinakin vuosina ikuistaneet ylinopeuksia ajaneen pukin, mutta tapauksista ei ole juurikaan tiedotettu talon ulkopuolelle.



Vaikka poliisilla on ollut pilke silmäkulmassa, on Pastersteinin mukaan tarkoitus myös muistuttaa, että ylinopeus on liikenteessä aina riski.



– Tässä on ollut vähän kevyempi näkökulma liikkeellä. Aina ei voi olla kauhean vakavana.



Pastersteinin keskiviikkona julkaisemassa tviitissä on julkaistu kuvat ylinopeutta ajavista Joulupukeista: