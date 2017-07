Yli tuhat pohjoissuomalaista käy töissä rajan yli Ruotsissa tai Norjassa päivittäin - kiusana byrokratia

Runsaat tuhat pohjoissuomalaista tekee päivittäin töitä Ruotsissa tai Norjassa, arvioidaan Pohjois-Suomen verotoimistosta. Rajatyönteko on pohjoissuomalainen ilmiö, ja verottaja arvioi, että suurin osa käy työssä Ruotsissa.

Marjo ja Tero Paltto kulkevat joka päivä noin kaksikymmentä kilometriä Utsjoen Karigasniemeltä naapurikylään, Norjan puolella sijaitsevalle Karasjoelle.

Paltot asuvat Suomessa, mutta koska maan pohjoisosissa töitä on vaikea saada, he työskentelevät Norjassa. Palkkakin on parempi, jopa sellaiselle, jolla ei ole alan koulutusta, kuten Marjo Paltolla. Hän on koulutukseltaan merkonomi ja työskentelee Karasjoen Essolla. Tero Paltto on kokki ja työskentelee ravintolassa.

Lapsen päivähoito Suomessa

Suomen pohjoisimmalle kunnalle Utsjoelle rajatyöntekijät ovat kunnan mukaan elintärkeitä. Noin 1 200 asukkaan Utsjoella arvioidaan olevan ainakin 50 rajatyöntekijää.

Rajatyöntekijät maksavat kuntaan veronsa, ja kunnassa kirjoilla olevista henkilöistä kunta saa valtionosuuksia.

- Ilman meitä Utsjoen kunta kuolisi, Marjo Paltto sanoo.

Paltotkin maksavat veronsa Suomeen, mutta työntekijäkulunsa, kuten eläkemaksunsa Norjaan. Tulevaisuudessa he saavat eläkkeensä Norjasta, mutta sosiaali- ja terveyspalvelut maksaa Suomi. He haluavat asua Suomessa muun muassa siksi, että Siiri-tytär saa käydä täällä päivähoidossa ja tulevaisuudessa koulussa.

Veroprosenttia pitää tarkkailla esimerkiksi siksi, että kruunun kurssi voi heitellä.

Sairauspäivärahan maksajan selvittäminen kesti kaksi vuotta

Järjestelmä kuulostaa byrokraattiselta, mutta kaikki on sujunut hyvin, Paltot sanovat.

- Mutta kannattaa pysyä terveenä. Kun sairastut, ongelmat alkavat, Tero Paltto sanoo.

Hän mursi taannoin solisluunsa, mikä aiheutti hämmennystä siitä, kenen tulee maksaa sairauspäiväraha: Suomen Kelan vai Norjan Navin. Tilanne ratkesi lopullisesti useiden vaiheiden jälkeen vasta kaksi vuotta myöhemmin.

Rajatyöntekijät joutuvatkin usein ongelmatilanteisiin juuri sosiaalietuuksien kanssa. Tilanne on hiukan erilainen riippuen siitä, onko työntekijä töissä julkisella vai yksityisellä sektorilla.