Yli puoli miljoonaa ihmistä osallistunut Suomi 100 -juhlan taaphtumiin - valtio tukenut vain vähemmistöä

Kun Suomi 100 -juhlavuosi on ehtinyt vähän yli puoleenväliin, iso osa tavoitteista näyttää jo toteutuvan. Näin kertoo Suomi 100 -hallituksen puheenjohtaja, valtiosihteeri Paula Lehtomäki.

- Juhlavuoden yksi tärkeä tavoite on vahvistaa suomalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tätä palvelee se, että ihmiset ovat lähteneet niin mittavasti mukaan.

Tavoitteina ovat olleet myös kansainvälinen näkyvyys ja se, että mahdollisimman moni suomalainen tekee itsensä näköistä ohjelmaa.

Kyselytutkimuksen mukaan yli puoli miljoonaa ihmistä on osallistunut juhlavuoden ohjelmiston valmisteluihin, ja Lehtomäen mukaan tilaisuuksissa on käynyt väkeä vielä paljon enemmän. Suomi 100 -juhlavuodessa on nyt mukana 4 500 hanketta, joita toteutetaan noin sadassa maassa kuudella eri mantereella.

Lehtomäen mukaan juhlavuosi toteutuu nyt huomattavasti isommalla mittakaavalla kuin siihen on valtion budjetista osoitettu varoja. Koko juhlavuoden budjetti on yhteensä 19 miljoonaa euroa, josta erilaisia tapahtumia tuetaan noin 11 miljoonalla eurolla.

- Käsityksemme mukaan antamamme ohjelmatuki on ollut vain pieni siemenraha. Suomi 100 -hankkeista on tuettu vain vähemmistöä, ja niidenkin tukiosuus on ollut yleensä pieni, Lehtomäki kertoo.

Valtioneuvostolla ei ole vielä tarkkoja arvioita siitä, paljonko tapahtumien järjestämiseen loppujen lopuksi on käytetty varoja tai työtunteja. Valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -sihteeristön henkilömäärä vaihtelee kymmenen molemmin puolin hankkeen vaiheesta riippuen.

- Keskitetyt resurssit ovat varsin rajalliset. Meillä on kuitenkin mukana kymmeniä yritysyhteistyökumppaneita ja todella mittavasti tavallisten suomalaisten, yhdistysten ja kuntien tekemistä. 20 aluekoordinaattoria varmistaa, että juhlavuosi toteutuu koko Suomessa. Sekin näyttää olevan toteutumassa, Lehtomäki sanoo.

Tavoitteiden toteutumista seurataan juhlavuoden aikana ja sen jälkeen erilaisilla kyselyillä.

Liputuspäivä Suomen luonnolle

Juhlavuoden tapahtumakesä huipentuu elokuun viimeisenä viikonloppuna, kun vietetään Yhdessä-viikonloppua. Samalla alkaa sadan päivän lähtölaskenta Suomen syntymäpäivään joulukuussa.

Satojen ohjelmien joukossa on muun muassa yhdessä syömistä, Marttojen valtakunnallinen sienipäivä, erikoisten lajien mestaruuskisoja sekä tanssia niin toreilla kuin junissakin. Mukana on sekä valtakunnallisia että oman kylän tempauksia.

Näkyvimpiä tapahtumia Yhdessä-viikonloppuna on Suomen Luonnon päivä lauantaina 26. elokuuta, kun koko maassa liputetaan ensimmäistä kertaa Suomen luonnolle.

Silloin kaikissa Suomen kansallispuistoissa kuullaan kuorolaulua yhteensä noin tuhannen kuorolaisen voimin. Eri puolella Suomea järjestetään luonnon kunniaksi noin 200 tapahtumaa.

Paula Lehtomäen mukaan tähän mennessä juhlavuoden ohjelmisto on ylittänyt odotukset.

- Emme ole vielä ihan lopussa, vaan meidän täytyy huipentaa juhlavuosi. Hyvin myönteistä on ennen kaikkea se, että pienetkin tapahtumat ovat lähteneet paisumaan kuin pullataikina. Suomi 100 on ilmiö, joka ruokkii itseään.