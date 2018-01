Niin ne vaan on roolit vaihtuneet politiikassa tässäkin asiassa. Ennen vasemmistopuolueet kannattivat eniten alkoholijuomien kauppoihin vapauttamisen puolesta ja Alkon monopolin lopettamista ja oikeistolaiset vastustivat. Aivan samoin oli ennen muutoinkin verotuksen kanssa. Vasemmistopuolueet vastustivat veroja ja oikeistolaiset halusivat lisätä niitä. Nykyisin oikeistolaiset pienentäisivät tuloverotusta (paitsi varakkailta) ja vasemmistolaiset korottaisivat niitä (paitsi köyhiltä). No kun katsotaan miten alkoholipolitiikka tai verotus ovat sitten vuosikymmenten aikana todellisuudessa toteutuneet voimme todeta, että nyt on sekä vasemmisto, että oikeisto päässeet symbioosiin. Keskiolut vapautettiin vasemmistopuolueiden ollessa voimissaan oikeiston vastustaessa sitä eikä kansalaisten verotusta niin ikään kovasti nostettu silloin samoin poliittisin luvuin. Mutta Alkon monopoli säilyi tiukasti yhteisymmärryksessä. Nyt oikeisto vapautti nelosoluen (jopa Räsäsen ja Puskan ollessa Alkon hallintoneuvostossa). Vaan Alkon monopoli säilyi taas tiukasti yhteisymmärryksessä vasemmiston ja oikeiston kesken. Tuloverotusta on korotettu reippaasti, paitsi varakkailta. Samoin kuin kulutukseen perustuvaa verotusta josta siitäkin kärsivät eniten pienituloiset. Oikeistopuolueet ovat hoitaneet homman ja molempien laitojen kuvittelisi olevan nyt tyytyväisiä kun molempien toiveet on toteutuneet. No nuo varakkuuden mukaiset eriarvoisuudet jäivät vain riideltäviksi julkisuudessa. Pitäähän jokin asia sentään olla joka eroittaa puolueet toisistaan.

Hauskinta tässä paljon nyt puheena olleessa vahvempien oluiden vapauttamisessa on ollut, että samaan aikaan kun ne vapautettiin, oli Alko jo tehnyt vastaiskun ja aloitti välittömästi 15 luxus-Alkon perustamisen eri paikkakunnille. Kuusi niistä on jo aloittanut ja loput tehdään nyt pikapikaa. Ouluunkin piakkoin sellainen avataan. Ja hauskuuden hauskuus tässä on se, ettei miltään poliittiselta taholta ole kuulunut sanaakaan sen vastustamiseksi. Kaikki ovatsiis samaa mieltä jälleen: Kyllä kansa on juomansa ansainnut, kun vaan ostaa sen monopolista.