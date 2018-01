Iltalehti lipsautti että huhtasaari on heidän vaalikoneessa suosituin ehdokas. Epäilen että sama tilanne on Ylen ja Mtvn vaalikoneissa. Eivät uskalla vain sanoa. On se jännä kuinka ihmisten todellinen mielipide eroaa niin paljon meille syötetystä virallisesta totuudesta. Media vaahtoaa koko ajan huhtasaarta vastaan ja pitää lauraa äänestäviä juntteina.