Yli 800 000 palkansaajan työehdoista sovittu viime vuosina – noin sata sopimusta ja yli sata työtaistelua

Elinkeinoelämän keskusliiton keräämän tilaston mukaan Suomessa on vuosina 2017–2018 solmittu noin sata uutta työehtosopimusta, joissa on sovittu yli 800 000 palkansaajan työehdoista. Yleissitovuuden perusteella näiden uusien työehtosopimusten piirissä on noin 1,19 miljoonaa palkansaajaa.

Tilastoon on laskettu molempien työmarkkinaosapuolien hallintojen hyväksymät uudet työehtosopimukset.

Ilman riitoja eivät kaikki sopimukset ole syntyneet. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa käytiin 103 työtaistelua vuonna 2017. Työtaistelujen määrä kasvoi edellisestä vuodesta, jolloin niitä oli poikkeuksellisen vähän, 69 kappaletta.

Vuonna 2015 työtaisteluja oli 163, joten viime vuoden lukema ei ole suurimmasta päästä.

Työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli viime vuonna noin 17 400 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 23 100.

Valtakunnansovittelijan toimistolla soviteltiin viime vuonna yhteensä toimiston antamien lukujen mukaan 15–17 työriitaa. Soviteltuja työriitoja oli vuonna 2017 useilla eri aloilla, muun muassa lentoliikenteessä, merenkulussa, kaupan alalla, palvelualoilla ja teollisuudessa.

Määrä ei ollut suuri, sillä esimerkiksi vuonna 2010 riitoja oli soviteltavana 62. Vuonna 1984 valtakunnansovittelijalla oli setvittävänä jopa 200 riitaa. Tiedot ilmenevät valtakunnansovittelijan toimiston tilastoista.

Työriitojen sovitteluun eivät kuulu sellaiset työtaistelut, jotka tapahtuvat virka- ja työehtosopimuksen ollessa voimassa. Nämä kuuluvat työtuomioistuimen toimivaltaan. Myöskään myötätuntotyötaistelut tai poliittiset työtaistelut eivät kuulu työriitojen sovittelun piiriin.