Yli 400 000 antennitaloudelta puuttuu valmius uuteen lähetystekniikkaan – varmista näin oma valmiutesi

Tarkista television toimivuus

Tarkista esimerkiksi isännöitsijältä, onko asuntosi antenniverkossa.

Kysy neuvoa myyjältä. Lain mukaan myyjällä on velvollisuus neuvoa laitteen ominaisuuksista.

Valitse televisio tai digiboksi, jossa on DVB-T2-viritin. Antenna Ready HD -laite on varma valinta, koska se on Suomessa testattu.

Noin 1,2 miljoonaa tv-taloutta vastaanottaa lähetyksiä antenniverkon ja noin 1,3 miljoonaa kaapeliverkon välityksellä. TV-talouksia, joissa ei ole antenniverkon lisäksi muuta vastaanottomahdollisuutta on arviolta noin 900 000.

DVB-T2 on antennitelevisioverkossa käytettävä lähetystekniikka, jolla myös HD-lähetykset välitetään.

Se korvaa vähitellen rinnalla nyt käytetyn DVB-T-lähetystekniikan. Edellyttää toimiakseen DVB-T2-virittimen televisiovastaanottimessa tai digiboksissa.

HD tulee engalnnikielisestä termistä High-definition. Se on perinteistä televisiokuvaa huomattavasti tarkempi, teräväpiirtokuva.

Lähde: Viestintävirasto