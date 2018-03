Yli 2 200 vaarallista tuotetta pois myyntihyllyiltä Euroopassa

Yli 2 200 vaarallista tuotetta vedettiin pois myyntihyllyiltä Euroopassa viime vuonna, kun niistä oli tehty ilmoitus hälytysjärjestelmä Rapexiin. Ilmoitukset koskivat nyt viime vuosien tavoin usein leluja, moottoriajoneuvoja sekä vaatteita ja asusteita.

Suomi teki viime vuonna yhteensä 102 ilmoitusta Suomen markkinoilta löytyneistä vaarallisista tuotteista, ilmoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Suomen ilmoitusten määrä kasvoi edellisvuosista.

- Suomen ilmoitusten määrän kasvuun vaikutti osaltaan riskeihin kohdennettu markkinavalvonta. Ei siis voida suoraan päätellä, että vaarallisten tuotteiden määrä Suomen markkinoilla olisi kasvanut, sanoo ylitarkastaja Jenni Mutka Tukesista.

Suomi ilmoitti hälytysjärjestelmään esimerkiksi led-valaisimista, joissa on sähköiskun vaara, ihovoiteista, joissa on allergisoivia ainesosia sekä leluista, joissa on kiellettyjä muovin pehmentimiä tai pieniä, tukehtumisvaaraa aiheuttavia osia.

Pulmia verkkokaupan kasvusta

Kemialliset riskit näkyivät Euroopan mitassa useiden eri tuoteryhmien hälytyksissä. Suomi varoitti järjestelmän kautta esimerkiksi ihoärsytystä korussa aiheuttavasta nikkelistä sekä toisen korun sisältämästä kadmiumista.

Muita tuotteiden yleisesti Euroopassa aiheuttamia riskejä olivat ulkoiset vammat sekä tukehtumis-, sähköisku- ja palovaara.

Arveluttavia tuotteita saattaa osaltaan lisätä verkkokaupan voimakas kasvu. Kuluttajat tilaavat nykyisin runsaasti tuotteita Eurooppaan suoraan esimerkiksi Aasiasta, ilman mitään väliportaan maahantuojaa.

Vaarallisten tuotteiden hälytysjärjestelmään on kerätty tietoja vuodesta 2003. Siitä on pyritty tekemään työkalu niin viranomaisille, kuluttajille kuin yritysten sisäänostajillekin.