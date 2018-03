Yli 15 000 ihmistä kerääntyi Helsingin kaduille seuraamaan Jeesuksen kärsimystarinan kertovaa Via Crucis -pääsiäisvaellusta

Helsingin keskustassa yli 15 000 ihmistä kerääntyi seuraamaan perinteistä Via Crucis -pääsiäisvaellusta, arvioivat tapahtuman järjestäjät. Tapahtuman tuottajan Milla Tommilan mukaan tapahtuma sujui ilman järjestyshäiriöitä.

Tänä vuonna Via Crucis -vaelluksella oli mukana useita tunnettuja laulajia, minkä johdosta musiikkia kuultiin aiempia vuosia enemmän. Vaelluksen keskushenkilönä Jeesuksena oli oopperalaulaja Waltteri Torikka. Muissa rooleissa nähtiin Hannu Niemelä (Juudas), Johanna Tuomi (Neitsyt Maria), Sauli Tiilikainen (Pilatus), Päivi Nisula (Herodes) sekä Jouni Bäckström (Pietari). Musiikkivalikoimaan kuului oopperaa, liediä, musikaalia, gospelia ja virsiä.

Vaelluksen käsikirjoituksen on tehnyt Veli-Pekka Hänninen ja ohjauksesta vastasi kolmatta kertaa Ville Saukkonen.

Pääsiäisvaellus alkoi Kaisaniemen puistosta kello yhdeksän maissa lauantaina illalla. Puistosta kulkue siirtyi Suomen Pankin kautta Tuomiokirkon portaille, missä tapahtui Jeesuksen ristiinnaulitseminen.

Via Crucis järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa pääsiäislauantaina, kun se aiemmin on ollut pitkänäperjantaina. Via Crucis eli Ristin tie perustuu kirkon keskiaikaiseen perinteeseen ja se vaellettiin Helsingin ydinkeskustassa nyt 23. kerran.