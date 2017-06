Ylen selvitys: Sipilän aiemmin omistamat yhtiöt saaneet julkista rahaa yli 30 miljoonaa euroa

Totta kai taitava yritysjohtaja käyttää hyväkseen myös yhteiskunnan tarjoamia rahoituksia. Yhteiskunta ei kuitenkaan tarjoa vastikeetonta rahaa, vaan on vailla vastetta. Lisäksi nämä rahat ovat joko riskirahoitusta tai lainoja, jotka tulee maksaa takaisin. Yhteiskunta tekee tätä siksi että näin luotaisiin maahan uutta teollisuutta ja uusia työpaikkoja. Taas kerran pitää kysyä että miksi YLE nostaa tikunnokkaan nimenomaan Sipilän entiset yritystoimet tuossa valossa. Sipilä on nyt luopunut yritystoiminnasta ja hoitaa pääministerin tointa. On vain hyvä että maallamme on pätevä liiketoimen hallitseva pääministeri. Tuon asian olisi voinut kirjoittaa myös positiiviseen moodiin.