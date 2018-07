Ylen kysely: Suomalaiset haluavat valtion tukevan koko maan pitämistä asuttuna

Selvä enemmistö eli 79 prosenttia suomalaisista katsoo, että valtion pitää turvata palvelut niin, että koko Suomi pysyy asuttuna, ilmenee YlenTaloustutkimuksella teettämästä kyselystä.

Vastaajista 12 prosenttia oli sitä mieltä, että valtion ei pidä puuttua aluekehitykseen. Vain viisi prosenttia vastaajista katsoi, että valtion pitää edistää ihmisten ja palveluiden keskittymistä. Neljä prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen arvioi tulosten tuovan suhteellisuutta kaupungistumiskeskusteluun, joka hänen mielestään on ollut hiukan vääristynyttä.

Rahkosen mukaan keskustelussa on ollut vallalla käsitys, että jos haluaa turvata maaseudun palvelut, niin sellainen ihminen on kehityksen jarru. Tähän on hänen mukaansa liittynyt myös käsitys, että kaikki edistykselliset ihmiset haluaisivat muuttaa kaupunkeihin.

- Suomalaiset eivät näköjään ajattele ihan sillä tavalla, että kaikki hyvä tapahtuisi isoissa kaupungeissa, Rahkonen sanoi STT:lle.

Puolueiden kannattajilla painotuseroja

Kyselyssä enemmistö yhdeksän eduskuntapuolueen äänestäjistä kannatti sitä, että valtio tukee koko maan asuttuna pitämistä.

Suurinta kannatus oli kristillisdemokraattien, keskustan ja SDP:n äänestäjien joukossa, pienintä taas sinisten, kokoomuksen ja vihreiden äänestäjien keskuudessa.

Rahkosen mukaan tulokset kertovat, että vaikka puolueiden kannattajilla on painotuseroja, niin silti enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista on samaa mieltä itse peruskysymyksestä.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) jakoi kyselystä kertovan Ylen jutun sosiaalisessa mediassa saatesanoilla "kyllä kansa tietää".

- Suomalaiset haluavat, että koko Suomessa on elämää ja meininkiä. Kyselyn mukaan valtion on oltava tässä aktiivinen, Vehviläinen kirjoitti.

Taloustutkimuksen toteuttamaan puhelinkyselyyn vastasi 1 012 suomalaista kesäkuun puolivälissä. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

