Ylen kysely: Suomalaiset haluavat valtion tukevan koko maan pitämistä asuttuna

Vaikka suomi on pitkämaa, niin on oikein että suomessa on vapaa asumisoikeus ja maakuntia tuetaan. Jos ihmiset pakataan kaupunkeihin niin siitä ei hyvä seuraa. Tulee slummiutumista ja epätasa arvoisia asumisyhteisöjä ja sen mukaan ongelmia. Toki kaupunkilaiset haluaa että heidän portaat on aamuisin lakaistuna ja kaikenlainen palvelu on käden ulottuvilla. Maalla taas on totuttu että itsekkin joutuu jotain uhraamaan arkensa eteen, palvelut on yleensä etäällä. Tuntuu että taajamissa ja kaupungeissa asuvat ovat eniten protestoivaa porukkaa palvelujensa puolesta.