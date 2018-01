Nuori polvi peilaa tilanteen nykypäivän porvaristo vs vasemmisto ajatusmalliin. He eivät ehkä ymmärrä, että tuolloin työväki näki oikeasti nälkää eikä välttämättä ollut edes kunnon kattoa pään päällä. Toisaalta ymärrän sen, että miksi nuorilla ei ole asioista tietoa, sillä tuo on niin vaiettu asia historiassamme, ettei siitä haluta asioiden oikeilla nimillä ääneen puhua. Työpäivät olivat pitkiä ja siitä sai korvaukseksi sen, että ruokaa sai juuri ja juuri hengissä pysymiseen. Valittajat vaiennettiin alkuunsa. Käytännössä tilanne ei poikennut orjuudesta millään tavalla.